Горіли житлові будинки, є загиблий: усе про нічну атаку "Шахедами" та ракетами

У ніч на 17 грудня Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами. На жаль, під час цієї атаки не минулося без жертв.

Повітряну тривогу в регіонах через ворожі дрони почали оголошувати о 9 вечора 16 грудня. Після цього загроза почала ширитися країною – загалом повітряна атака тривала аж до 4 ранку. 24 Канал зібрав всю інформацію, як минула чергова тривожна ніч в Україні.

Дивіться також "Шахед" вибухнув у житловому кварталі: які наслідки російського обстрілу Одещини

Що відомо про нічну атаку

Ворог атакував Україну кількома видами озброєння:

20 БпЛА "Шахед",

ракетою "Іскандер-К",

керованою авіаційною ракетою Х-59.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Повітряні цілі збивали у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що частина "Шахедів" традиційно прямувала на Старокостянтинів.

Відомо, що ворог запускав ракети з територій тимчасово окупованого Криму та Херсонської області. Як повідомили у Повітряних силах, ракета "Іскандер-К" не досягла своєї цілі, а ракету Х-59 успішно збили українські сили ППО.

Натомість БпЛА "Шахед" окупанти запускали з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї. На щастя, українським воїнам вдалося збити усі дрони, однак, на жаль, уламки теж наробили лиха.

Зазначимо, що кожен "Шахед" програмується вручну. Речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони уточнила, що ворог будує маршрути для дронів таким чином, щоб вони пролітали через цивільну інфраструктуру.

Наслідки ворожого обстрілу

Херсонська область

В ефірі національного телемарафону Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни атакували дронами не лише тилові регіони України, як це переважно відбувається, а й прифронтову Херсонщину.

За її словами, через падіння уламків одного зі збитих безпілотників стався вибух у житловому будинку. Крім цього, потужною вибуховою хвилею пошкодило ще кілька домівок, які розташовані поряд з місцем падіння збитого "Шахеда". Тим часом речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що є пошкодження офісних приміщень та двох будівель СТО.

Наслідки атаки "Шахедів" у Херсонській області: фото Сил Оборони Півдня

Одеська область

В Одеській області один "Шахед" впав на у житловому кварталі та вибухнув, внаслідок чого на місці виникла пожежа. Вогонь швидко перекинувся на прилеглі домівки. На жаль, у завалах одного з таких будинків знайшли тіло загиблого чоловіка.

Крім цього, вибухова хвиля пошкодила ангар з майном приватної спортивної установи.

Наслідки падіння збитого "Шахеда" в Одеській області: фото Одеської ОВА

Хмельницька область

У Хмельницькій ОВА повідомили, що уламки одного зі збитих безпілотників впали на приватний будинок. Внаслідок цього дах будівлі загорівся і зазнав руйнувань. Однак, на щастя, постраждалих та травмованих немає. Принаймні інформація до адміністрації про такі випадки не надходила.