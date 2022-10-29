Здригнулося кафе: іноземці вражені відео з дівчиною-баристою під час ракетних ударів по Києву
Джерело:Visegrád 24
Росія не припиняє скоювати воєнні злочини проти мирного населення України. Вона безупинну атакує українські міста.
Країна-агресорка завдає численних ракетних ударів і по столиці України. Один із таких моментів був зафіксований на камеру відеоспостереження одного із київського кафе.
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На опублікованих кадрах дівчина-бариста саме розпочала виконувати замовлення клієнта, як відбувся "приліт" по сусідній будівлі.
Все кафе здригнулося – дверці техніки повідкривалися, стакани посипалися на підлогу. Видно, як працівниця пригнулася та покинула заклад.
Іноземні ЗМІ почали поширювати це відео та дивуватися мужності молодої української дівчини-баристи.
Так виглядає життя у європейській столиці у 2022 році,
– зазначили у виданні.
Момент "прильотів" по Києву з камер відеоспостереження кафе: дивіться відео
Масштабна атака на Київ 17 жовтня: що відомо
- Вдосвіта 17 жовтня Росія іранськими дронами-камікадзе атакувала Шевченківський район Києва. Внаслідок атаки загинули чотири людини.
- Стало відомо, що летіло 28 дронів. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що більшість з них збили. Також міський голова повідомив, що під руїнами знайшли тіло загиблої жінки, а ще одну жінку рятувальникам вдалося витягнути живою з руїн будинку.
- Також Кличко повідомив, що під завалами зруйнованого житлового будинку рятувальники знайшли мертву молоду пару – Богдана та Вікторію. Жінка чекала дитину та була на 6 місяці вагітності.
- Загалом унаслідок російської атаки зранку 17 жовтня було зафіксовано 4 прильоти по Києву.
- Пізніше в мережі поширились фото уламка одного з іранських дронів-камікадзе, яким атакували столицю. На одному з іранських дронів був напис "За Бєлгород", тобто окупанти вкотре підтвердили, що є терористами та готові вбивати цивільних.
- Володимир Зеленський заявив, що український народ не зламати. Президент опублікував відео того, як працюють рятувальники на місці катастрофи.
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