Здригнулося кафе: іноземці вражені відео з дівчиною-баристою під час ракетних ударів по Києву

29 жовтня 2022 , 12:03
Читать новость на русском

Джерело:

Visegrád 24

Росія не припиняє скоювати воєнні злочини проти мирного населення України. Вона безупинну атакує українські міста.

Країна-агресорка завдає численних ракетних ударів і по столиці України. Один із таких моментів був зафіксований на камеру відеоспостереження одного із київського кафе. 

Головне Втрати ворога значно зросли, українська деталь в іранському дроні: хронологія 248 дня війни

На опублікованих кадрах дівчина-бариста саме розпочала виконувати замовлення клієнта, як відбувся "приліт" по сусідній будівлі.

Все кафе здригнулося – дверці техніки повідкривалися, стакани посипалися на підлогу. Видно, як працівниця пригнулася та покинула заклад.

Іноземні ЗМІ почали поширювати це відео та дивуватися мужності молодої української дівчини-баристи.

Так виглядає життя у європейській столиці у 2022 році,
– зазначили у виданні.

Момент "прильотів" по Києву з камер відеоспостереження кафе: дивіться відео

Масштабна атака на Київ 17 жовтня: що відомо

  • Вдосвіта 17 жовтня Росія іранськими дронами-камікадзе атакувала Шевченківський район Києва. Внаслідок атаки загинули чотири людини.
  • Стало відомо, що летіло 28 дронів. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що більшість з них збили. Також міський голова повідомив, що під руїнами знайшли тіло загиблої жінки, а ще одну жінку рятувальникам вдалося витягнути живою з руїн будинку.
  • Також Кличко повідомив, що під завалами зруйнованого житлового будинку рятувальники знайшли мертву молоду пару – Богдана та Вікторію. Жінка чекала дитину та була на 6 місяці вагітності.
  • Загалом унаслідок російської атаки зранку 17 жовтня було зафіксовано 4 прильоти по Києву.
  • Пізніше в мережі поширились фото уламка одного з іранських дронів-камікадзе, яким атакували столицю. На одному з іранських дронів був напис "За Бєлгород", тобто окупанти вкотре підтвердили, що є терористами та готові вбивати цивільних.
  • Володимир Зеленський заявив, що український народ не зламати. Президент опублікував відео того, як працюють рятувальники на місці катастрофи.

Варте уваги – Ворог обстріляв Київ: дивіться відео

 

Автор: Марта Касіянчук