Горіла багатоповерхівка, працювала ППО по "Шахедах": усе, що відомо про нічну атаку 18 березня
Росіяни випустили 22 ударні дрони по нашій державі, внаслідок чого є постраждалі та руйнування цивільної інфраструктури. Водночас важливо, що українська протиповітряна оборона – не дрімала.
Власне, ніч проти 18 березня була неспокійною для українців у різних регіонах. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усе, що відомо про масований удар "Шахедами" та ракетами.
Дивіться також Ворог атакував Київщину дронами, працювала ППО: в ОВА розповіли деталі
Скільки дронів збили, де працювала ППО
У Повітряних силах вранці 18 березня проінформували, що було знищено 17 ударних безпілотників у межах:
- Київської;
- Полтавської;
- Хмельницької;
- Черкаської;
- Кіровоградської;
- Дніпропетровської;
- Вінницької;
- Запорізької;
- Рівненської областей.
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби РЕБ,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти випустили:
- 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 по Сумщині.
Ураження пожежної частини на Харківщині
У Держаній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок ракетного удару по пожежній частині в Харківській області був травмований рятувальник. Загалом в момент атаки в будівлі перебувало 11 пожежників.
На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці,
– констатували в ДСНС.
Водночас внаслідок обстрілу з боку ворога зазнали пошкоджень:
- будівля пожежної частини;
- чотири пожежно-рятувальні машини.
Пожежа в багатоповерхівці Кривого Рогу
Очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак відзвітував, що вночі над Криворізьким районом збили 2 дрони-камікадзе типу "Шахед". Уламок одного з безпілотників влучив у багатоповерхівку в Кривому Розі, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Було пошкоджено дах будівлі, квартири вціліли. Відповідним службам під час рятувальної операції довелось евакуювати 30 жителів житлового будинку.
Дивіться також У Кривому Розі уламки ворожого "Шахеда" впали на п'ятиповерхівку: 30 мешканців покидали домівки
Постраждала жінка в Хмельницькій області
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що один "Шахед" росіян зафіксували у регіоні. Хоч його і збила протиповітряна оборона, однак внаслідок падіння уламка постраждала жінка 1976 року народження.
Потерпілу доправили до лікарні, її стан – стабільний. Додамо, що постраждав і житловий будинок під час цього удару.
Удар по промисловості Кіровоградщини
За словами голови Світловодської міської територіальної громади Андрій Маліцького, було зафіксовано 9 ударів по п'яти об'єктах промисловості у Кіровоградській області. Як констатував посадовець, одне підприємство пошкоджене критично.
За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали і 11 житлових будинків. Без жертв,
– наголосив Маліцький.
Слід сказати, що ще о 23:42 (17 березня) писали, що Світловодська громада – під ударом дронів. Близько 00:18 (18 березня) доповнили, що наближаються ще дві групи "Шахедів". Разом з тим два дрони фіксували в регіоні близько 01:00.
Дивіться також Декілька хвиль і складні маневри: як ворог атакував "Шахедами" вночі
Новини з інших регіонів
- Полтавська область. Звуки вибухів чули у Кременчуцькому районі, а також із сусідніх областей. Голова ОВА Філіп Пронін стверджує, що постраждалих та руйнувань інфраструктури не зафіксовано.
- Київська область. У ОВА підсумували, що тривога тривала більш як дві години. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано, постраждалих немає завдяки роботі ППО.