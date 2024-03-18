Горіла багатоповерхівка, працювала ППО по "Шахедах": усе, що відомо про нічну атаку 18 березня

Росіяни випустили 22 ударні дрони по нашій державі, внаслідок чого є постраждалі та руйнування цивільної інфраструктури. Водночас важливо, що українська протиповітряна оборона – не дрімала.

Власне, ніч проти 18 березня була неспокійною для українців у різних регіонах. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усе, що відомо про масований удар "Шахедами" та ракетами.

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Скільки дронів збили, де працювала ППО

У Повітряних силах вранці 18 березня проінформували, що було знищено 17 ударних безпілотників у межах:

Київської;

Полтавської;

Хмельницької;

Черкаської;

Кіровоградської;

Дніпропетровської;

Вінницької;

Запорізької;

Рівненської областей.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби РЕБ,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти випустили:

5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 по Сумщині.

Ураження пожежної частини на Харківщині

22 дрони загарбники запустили з району Приморсько-Ахтарська, що на території Росії. 17 збитих БпЛА є хорошим показником.

У Держаній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок ракетного удару по пожежній частині в Харківській області був травмований рятувальник. Загалом в момент атаки в будівлі перебувало 11 пожежників.

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці,

– констатували в ДСНС.

Водночас внаслідок обстрілу з боку ворога зазнали пошкоджень:

будівля пожежної частини;

чотири пожежно-рятувальні машини.

Пожежа в багатоповерхівці Кривого Рогу

Очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак відзвітував, що вночі над Криворізьким районом збили 2 дрони-камікадзе типу "Шахед". Уламок одного з безпілотників влучив у багатоповерхівку в Кривому Розі, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Було пошкоджено дах будівлі, квартири вціліли. Відповідним службам під час рятувальної операції довелось евакуювати 30 жителів житлового будинку.

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Постраждала жінка в Хмельницькій області

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що один "Шахед" росіян зафіксували у регіоні. Хоч його і збила протиповітряна оборона, однак внаслідок падіння уламка постраждала жінка 1976 року народження.

Потерпілу доправили до лікарні, її стан – стабільний. Додамо, що постраждав і житловий будинок під час цього удару.

Удар по промисловості Кіровоградщини

За словами голови Світловодської міської територіальної громади Андрій Маліцького, було зафіксовано 9 ударів по п'яти об'єктах промисловості у Кіровоградській області. Як констатував посадовець, одне підприємство пошкоджене критично.

За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали і 11 житлових будинків. Без жертв,

– наголосив Маліцький.

Слід сказати, що ще о 23:42 (17 березня) писали, що Світловодська громада – під ударом дронів. Близько 00:18 (18 березня) доповнили, що наближаються ще дві групи "Шахедів". Разом з тим два дрони фіксували в регіоні близько 01:00.

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