Ці атаки стали якісною відповіддю на зухвале блокування Росією зернового коридору, що поставило під загрозу усю продовольчу безпеку світу. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

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Вибір такої відповіді він вважає дуже вдалою і асиметричною, адже в України немає флоту і кораблів такого високого класу, а ураження десантного корабля подібного штибу надзвичайно ефективно ударило по Росії.

Які результати для України

Зауважимо, що "Оленегорський горняк" може брати на борт до 500 тонн найрізноманітніших вантажів. На нього можна, наприклад, навантажити повноцінну танкову роту.

Судно виготовлена ще 1976 року на Гданській корабельні і нічого подібного росіяни наразі збудувати не зможуть.

Отже все, що стосується саме морської логістики росіян – зроблений ще один крок уперед,

– зауважив Черник.

Ще значущішим ударом стала "бавовна" на нафтоперевізнику SIG.

Адже 9 тисяч тонн, які може брати це судно – це надзвичайно багато і направду відчутно для Росії. Цей танкер забезпечував не лише Кримський півострів, а й угрупування, яке перебуває в Сирії.

Отже росіянам був даний чіткий сигнал, що їхній флот тепер не перебуває в безпеці і що їхні глибокі морські тили опиняються під загрозою. Черник впевнений, що це буде масштабуватися і рано чи пізно будуть і підтверджені атаки на ракетоносії ворога.

Результати атак на російський флот: дивитися відео

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