Аваков кинув камінь у город Порошенка, – експерт про план МВС звільнення окупованого Донбасу

Силовий сценарій звільнення окупованих територій Донеччини та Луганщини, запропонований міністром внутрішніх справ Аваковим, можна вважати стартом президентських і парламентських перегонів. Це камінь у город Петра Порошенка і виклик Заходу.

Про це сайту "24" розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Як зазначає експерт, Аваков хотів показати Порошенку, що в Україні є два центри впливу – і попри низькі рейтинги "Народного фронту" БПП треба рахуватися з союзниками по коаліції. Зокрема, що "НФ" має власний план розвитку ситуації на сході України. Адже Аваков – один із силових міністрів, у якого реальні важелі впливу, йому підпорядковані мілітарні структури.

Снєгирьов звертає увагу на те, що Аваков озвучив місто Горлівку, з якого він пропонує почати поетапне звільнення ОРДЛО. За його словами, дислокація ЗСУ дозволяє говорити про те, що при наявності політичного рішення Горлівка буде звільнена протягом доби.

Це, говорить фахівець, натяк Порошенку, що звільнення окупованих територій залежить не від командувача Об'єднаного оперативного штабу Наєва, а безпосередньо президента. До того ж, зазначає він, Горлівка – велике промислове місто, і його перехід під наш контроль означатиме зміну тактики і стратегії збройного протистояння з Росією.

Озвучення Аваковим плану звільнення ОРДЛО – політична заява, яка, до речі, корегується з настроями суспільства. Цей план свідчить про перехід територій під контроль України без введення миротворців. Хоча сам факт місії ООН не відкидається. Але акцент на Нацгвардії і МВС. Це сигнал Заходу, що є інші варіанти – хоч якісь альтернативи мінським угодам,

– підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що роботу над планом заходів з деокупації Донецької та Луганської областей вже розпочато. І він повинен бути готовим вже влітку цього року. План охоплюватиме дві частини: підготовчу та практичну. Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян, раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що звільнення непідконтрольної Києву території Донбасу буде поліцейською операцією із залученням миротворчих сил.