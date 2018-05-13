18:32
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Аваков кинув камінь у город Порошенка, – експерт про план МВС звільнення окупованого Донбасу

19667
Аваков пропонує силовий сценарій звільнення Донбасу?
Аваков пропонує силовий сценарій звільнення Донбасу? / 24 Канал

Силовий сценарій звільнення окупованих територій Донеччини та Луганщини, запропонований міністром внутрішніх справ Аваковим, можна вважати стартом президентських і парламентських перегонів. Це камінь у город Петра Порошенка і виклик Заходу.

Про це сайту "24" розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також: Активісти сповістили про активну підготовку окупантів до бойового удару на Донбасі

Як зазначає експерт, Аваков хотів показати Порошенку, що в Україні є два центри впливу – і попри низькі рейтинги "Народного фронту" БПП треба рахуватися з союзниками по коаліції. Зокрема, що "НФ" має власний план розвитку ситуації на сході України. Адже Аваков – один із силових міністрів, у якого реальні важелі впливу, йому підпорядковані мілітарні структури.

Снєгирьов звертає увагу на те, що Аваков озвучив місто Горлівку, з якого він пропонує почати поетапне звільнення ОРДЛО. За його словами, дислокація ЗСУ дозволяє говорити про те, що при наявності політичного рішення Горлівка буде звільнена протягом доби.

Це, говорить фахівець, натяк Порошенку, що звільнення окупованих територій залежить не від командувача Об'єднаного оперативного штабу Наєва, а безпосередньо президента. До того ж, зазначає він, Горлівка – велике промислове місто, і його перехід під наш контроль означатиме зміну тактики і стратегії збройного протистояння з Росією.

Озвучення Аваковим плану звільнення ОРДЛО – політична заява, яка, до речі, корегується з настроями суспільства. Цей план свідчить про перехід територій під контроль України без введення миротворців. Хоча сам факт місії ООН не відкидається. Але акцент на Нацгвардії і МВС. Це сигнал Заходу, що є інші варіанти – хоч якісь альтернативи мінським угодам,
– підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що роботу над планом заходів з деокупації Донецької та Луганської областей вже розпочато. І він повинен бути готовим вже влітку цього року. План охоплюватиме дві частини: підготовчу та практичну. Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян, раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що звільнення непідконтрольної Києву території Донбасу буде поліцейською операцією із залученням миротворчих сил.

Теги: Новини України Новини політики Новини політики Війна на Донбасі Петро Порошенко Операція Об'єднаних сил Реінтеграція Донбасу Арсен Аваков Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сьогодні, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 82
Канів як
сьогодні, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 257
Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
сьогодні, 16:02 Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
475
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сьогодні, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 359
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
сьогодні, 13:39 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра 4847
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук