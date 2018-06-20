Австралія розслідує сексуальні домагання на робочих місцях

Австралія повідомила про початок проведення масштабного розслідування на національному рівні щодо сексуальних домагань на робочих місцях.

Про це повідомила на своєму сайті австралійська комісія з прав людини AHRC.

Читайте також: "Гарна дружина" має терпіти насильство і догоджати: шокуючі відповіді українських чоловіків

Зазначається, що це перше у світі розслідування такого масштабу, що проходить на національному рівні.

Зараз дуже вдалий час. Є тенденція до змін і ми володіємо усіма інструментами, щоб допомогти Австралії очолити весь світ у пошуках нових шляхів у вирішенні проблеми сексуальних домагань,

– заявила представниця комісії Кейт Дженкінс.

Дженкінс зауважила, що розслідування триватиме протягом дванадцяти місяців. Метою розслідування є отримання рекомендацій, які можна застосувати для того, щоб запобігти у майбутньому сексуальних домагань.

"Комісія наразі не має даних про такі ж розслідування або схожі процеси в інших країнах спровоковані глобальним рухом MeToo", – йдеться у заяві AHRC.

Міністр у справах жінок Келлі О'Дваєр також заявила, що розслідування, яке коштуватиме мільйон австралійських доларів (637 тисяч євро), є першим у світі.

"Ми не знаємо жодної іншої країни, яка б розглядала це питання в таких масштабах", – додала вона.

В ході розлідування заплановано проведення громадських консультацій у великих містах та регіонах. Буде проведено дослідження причин домагань на робочих місцях.