Австралия расследует сексуальные домогательства на рабочих местах

Австралия сообщила о начале проведения масштабного расследования на национальном уровне относительно сексуальных домогательств на рабочих местах.

Об этом сообщила на своем сайте австралийская комиссия по правам человека AHRC.

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Отмечается, что это первое в мире расследование такого масштаба, которое проходит на национальном уровне.

Сейчас очень удачное время. Есть тенденция к переменам, и мы владеем всеми инструментами, чтобы помочь Австралии возглавить весь мир в поисках новых путей в решении проблемы сексуальных домогательств,

– заявила представительница комиссии Кейт Дженкинс.

Дженкинс отметила, что расследование продлится в течение двенадцати месяцев. Целью расследования является получение рекомендаций, которые можно применить для того, чтобы предотвратить сексуальных домогательства в будущем.

"Комиссия пока не располагает данными о таких же расследованиях или схожих процессах, спровоцированных глобальным движением MeToo, в других странах", – говорится в заявлении AHRC.

Министр по делам женщин Келли О'Дваер также заявила, что расследование, которое будет стоить миллион австралийских долларов (637 тысяч евро), является первым в мире.

"Мы не знаем ни одной другой страны, которая бы рассматривала этот вопрос в таких масштабах", – добавила она.

В ходе расследования запланировано проведение общественных консультаций в крупных городах и регионах. Будет проведено исследование причин домогательств на рабочих местах.