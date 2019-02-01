Автомобілі негативно впливають на потенцію: дослідження

Довгостроковий вплив автомобільних бензинових двигунів на організм чоловіка може спровокувати швидкий розвиток еректильної дисфункції.

Вплив шкідливих викидів ще потрібно вивчити, проте експерименти на гризунах дозволяють зробити однозначний висновок: вихлопні гази є одним з тригерів серйозного погіршення чоловічого здоров'я, пише JSM.

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В рамках лабораторних тестів китайські вчені з'ясували, що чотирьох- і шестигодинний щоденний вплив вихлопних газів на організм гризунів викликає значне зниження еректильної функції і загальні проблеми зі статевими органами у самців.



Викиди бензинових автомобілів впливають на потенцію

Одночасно у гризунів з експериментальної групи виявлялися запалення слизової, потовщення перегородки альвеол, фіброз легенів, а також зміни в тканинах статевих органів. Ці зміни не були зафіксовані у щурів, яких не піддавали дії вихлопних газів, що, на думку вчених, може свідчити про колосальну шкоду автомобілів з ДВС.

Раніше, ізраїльські вчені встановлили, що у чоловіків, які живуть в Північній Америці, Європі, Австралії і Нової Зеландії якість сперми знизилася в два рази за останні 40 років.

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