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      Бандитські розбірки націоналістів: чому бізнесові суперечки стали частиною національної ідеї

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      Нацкорпус / censor.net.ua

      "Правий сектор" як політична сила став стрімко втрачати підтримку, аж поки остаточно не зник з політичного ландшафту. Про стрілянину у Харкові, масову бійку на "Барабашово", сутички у Мукачево та як до цього залучені націоналісти – читайте у матеріалі 24 каналу.

      В Харкові нещодавно біля обласного будинку дитини дві групи молодиків з'ясовували стосунки. Це закінчилося бійкою, вибухом та стріляниною. Сутичка навіть потрапила на камери відеоспостереження. На щастя, обійшлося без жертв.

      Важливо! Стрілянина у Харкові: підозрюваний іноземець втік у Росію

      Місцеві медіа повідомили, що конфлікт виник між бійцями "Національного корпусу" та членами бандитського угрупування кримінального авторитета Манукяна. Він відомий тим, що після початку війни разом зі своєю бригадою перебрався з окупованого Єнакієвого до Харкова і взяв під контроль кілька ринків.

      Дивіться відео з сутичкою та вибухом гранати у Харкові:

       

      Видання "Харків.Сіті" написало, що бійці "Нацкорпусу", прийшли на цю зустріч, щоб розв'язати питання контролю над заводом залізобетонних конструкцій, навколо якого вирують бізнесові конфлікти ще з минулого літа. Один з лідерів харківського "Нацкорпусу" Сергій Величко в соцмережах визнав, що справді з друзями брав участь в цьому конфлікті. Він заявив, що начебто просто приїхав поговорити з шахраями, які обдурили його приятеля.

      Дивіться відео з соцмережі Сергія Величко:

      У керівництві "Нацкорпусу" спершу заперечили участь своїх людей в цих сутичках. Але коли журналісти й поліція, вивчили люксові машини та обличчя на відео, заперечувати очевидне стало важко.

      Що відомо про стрілянину і вибух у Харкові? У Харкові ввели план перехоплення "Сирена" та розшукують білий автомобіль, у якому може перебувати постраждала людина.

      У соцмережах також повідомляли, що нібито у бійці брали участь члени "Нацкорпусу" та люди з оточення "авторитета" Манукяна, саме вони і кинули гранату.

      Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Під час сутички учасники застосовували травматичну зброю і гранату.

      Масова бійка на Барабашово

      Влітку 2019 року на ринку "Барабашово" сталася масова бійка, в якій постраждало дев'ятеро людей. А оператора 24 каналу Вадима Макарюка жорстоко побили й він потрапив до реанімації.

      оператор 24 каналу
      Оператор 24 каналу Вадим Макарюк

      Все почалося з того, що у одного з власників магазинів виник конфлікт з адміністрацією ринку. Підприємець покликав на допомогу націоналістів спортивної статури й ті, прийшовши на "Барабашово", почали бити всіх навколо. В партії Білецького спочатку теж заперечували причетність своїх людей до цього конфлікту, але коли було опубліковане відео з місця події, опиратися стало безглуздо.

      Момент пострілу в оператора 24 каналу поблизу ринку "Барабашово очевидці випадково зняли на телефон ": увага на відео присутня нецензурна лексика (18+):

      Як повідомили в адміністрації ринку, на відео саме активісти "Нацкорпусу" готуються до штурму ринку і стріляють з травматичного пістолета. Після цього виявилося, що їхні бійці справді брали участь в сутичках на "Барабашово", але, мовляв, прийшли туди з добрими намірами, аби захистити підприємців.

      Сутички у Мукачево

      У 2015 році частина закарпатського осередку "Правого сектору" вирішла поборотися за контроль над контрабандою. Там інтереси націоналістів зіштовхнулися з місцевим народним депутатом Михайло Ланьом. Обидві сторони вирішили зустрітися, щоб з'ясувати хто, кому і в чому має поступитися.

      Михайло Ланьо
      Михайло Ланьо

      Розбірки швидко переросли в криваві події у Мукачево в липні 2015 року: озброєні кулеметами та автоматами бійці "Правого сектору" вступили в бій з угрупуванням Ланя та місцевими міліціянтами, які стали на його бік. Під час збройних зіткнень спалили заправку, кілька міліцейських машин та майже добу лунала стрілянина.

      До теми! Стрілянина в Мукачеві: постраждалого пов'язують з екснардепом Ланьо – фото, відео 

      Історія закінчилася введенням посилених частин Нацгвардії в місто, які оточили "Правий сектор" та змусили частину бійців Яроша здатися, частину втекти, а один з націоналістів був вбитий.

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: ЗМІ Журналісти Кримінал Кримінальні новини Сутички Національний корпус Правий сектор Стрілянина Стрілянина у Харкові Новини Харкова Право на правду Відеоблоги Ланьо Михайло Іванович Новини Закарпаття Стрілянина в Мукачеві 2015
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