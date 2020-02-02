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      Бійцівські собаки покусали жінок під Києвом: власницею може бути відома ведуча (фото 18+)

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      Собаки напали на жінок під Києвом / obozrevatel.com

      У селі Крюківщина під Києвом на двох жінок напали бійцівські собаки. Постраждалі вигулювали власних щенят. Коли оминали пустир, то побачили двох псів без намордників та нашийників.

      Подруги спробували непомітно обійти собак, але ті почали нападати. Жінки намагались прикрити собою своїх домашніх улюбленців.

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      Вони отримали кілька укусів, в однієї з них – рана на шиї. За словами місцевих жителів, це не перший випадок агресивної поведінки тварин.

      Про це на сторінці у Facebook написала жителька Крюківщини Олена Закусило. У повідомленні йшлося, що власницею тварин начебто є українська журналістка й телеведуча Олена Кот. На користь своїх документів дописувачка опублікувала паспорти тварин-нападниць, де ніби вказано ім’я журналістки.

      Потерпілих госпіталізували, а за фактом події відкрили кримінальну справу.
       
      Фото наслідків нападу бійцівських собак (18+):

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва
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