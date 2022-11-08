Чи повториться в Україні "досвід Алеппо": пояснення Мусієнка

Війна у Сирії та російська агресія проти України мають суттєві відмінності. Це впливає на розуміння, чи зможе Росія повторити "досвід Алеппо" проти українських міст.

Російські окупанти можуть наважитися на тотальне знищення населених пунктів. Чи вийде у Кремля завдати шкоди Україні – розповів 24 каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Україна – не Сирія

Експерт зазначив, що окупанти можуть спробувати застосувати методи бомбардування сирійських міст, але Україні буде чим відповісти.

Суровікін може спробувати повторити Алеппо, але я не думаю, що у нього це може вийти. Тому що для того, щоб робити те, що робили у Сирії, потрібно, щоб в України не було жодних засобів для ураження повітряних цілей. Україна зараз лиш нарощує засоби ППО і нам обіцяють більше,

– пояснив оглядач.

За його словами, потрібно розуміти, що якщо взяти до уваги лише дві системи NASAMS, які вже отримали ЗСУ – це сумарно близько 108 одномоментних залпів.

"Є IRIS-T, будуть ще системи, на які ми дуже розраховуємо. Плюс ті, які були на озброєнні раніше – комплекси "Бук", "С-300", "Стріла", "Оса" і різні ПЗРК та зенітки, які використовуються. Також Повітряні Сили, які так само комплексами й ракетами "повітря-повітря" збивали як ракети, так і літаки", – додав аналітик.

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На його думку, маючи нарощення засобів ППО в Україні, Росія не зможе здійснити вдалий сценарій по реалізації того, що було в Алеппо.

"За весь час війни у Сирії, в опозиційних груп, які воювали проти Асада, у них лише двічі з'являлися комплекси ППО "Оса", які вони вкрали в армії Асада, як трофеї. Одна справа, коли взагалі немає засобів ППО, інша – коли вони є і здатні завдавати потужні удари", – підкреслив фахівець.

Бомбардування Алеппо

У жовтні 2016 року розпочався штурм Алеппо урядовими силами. Місто стало символом розправи режиму Асада з політичною опозицією. Жорстока блокада в місті завершилася наступом урядових сил за підтримки російської авіації.



Окремі дії під час цього наступу можна віднести до злочинів проти людяності, – використання касетних і бочкових бомб, атаки з застосуванням хімічної зброї, бомбардування лікарень та об'єктів інфраструктури.



загинули щонайменше понад 18 тисяч людей. У жовтні 2016 року розпочався штурм Алеппо урядовими силами. Місто стало символом розправи режиму Асада з політичною опозицією. Жорстока блокада в місті завершилася наступом урядових сил за підтримки російської авіації.Окремі дії під час цього наступу можна віднести до злочинів проти людяності, – використання касетних і бочкових бомб, атаки з застосуванням хімічної зброї, бомбардування лікарень та об'єктів інфраструктури. За даними правозахисників , через авіаудари Росії у Сирії

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Україна нарощує можливості

Мусієнко переконаний, що якщо Росія не змогла подібне реалізувати з лютого, то і зараз ситуація не зміниться у гірший бік.

Нарощування підтримки засобами тільки зростає. Але, звичайно ж, щоб убезпечитися від таких ризиків, засоби потрібні у більших кількостях, про що постійно наголошується і ведення відповідна робота,

– підкреслив фахівець.

Експерт розповів, що надання додаткових засобів ППО є пріоритетним питання у співпраці з міжнародними партнерами. Саме тому від 10 жовтня його обговорювали у різних форматах: починаючи від G7, закінчуючи "Рамштайном" і двосторонньою співпрацею між Україною і США, Британією, Німеччиною, Італією, Францією.

"У нас є досить серйозний поступ, який ми проходимо за ці кілька тижнів. Я маю на увазі постачання в Україну систем IRIS-T, NASAMS, Hawk. Я думаю, що можемо розраховувати, що до кінця року може отримати комплекси SAMP-T. Тому тут є на що розраховувати", – зауважив оглядач.

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За його словами, яскравим прикладом посилення можливостей України є ситуація на передовій, де Росія активно намагається застосовувати свої бомбардувальники та штурмовики. Результатом цього є те, що ЗСУ майже щодня збивають повітряні цілі, які намагаються вражати українські сили.

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