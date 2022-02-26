Боротьба за Київ: що відбувається у столиці 26 лютого

Ввечері, напередодні ночі 26 лютого, Володимир Зеленський заявив, що він та інші високопосадовці залишаються в Києві й що Україна мусить відстояти столицю. Віталій Кличко заявив, що Київ вступив у фазу оборони.

Ввечері 25 лютого російські війська підійшли впритул до столиці. Мер Києва написав: "Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною".

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Збройні сили України були готові відстояли столицю

Цієї ночі (мовилось про ніч проти 26 лютого – 24 канал) ворог застосує всі сили, щоб зламати нас. Вони підуть на штурм. Усі ми маємо розуміти, що на нас чекає. Маємо вистояти, бо вирішується доля України,

– заявив Володимир Зеленський.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Ввечері 25 лютого Віталій Кличко повідомив, що ЗСУ у столиці взяли під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил України. Ба більше:

блокпости обладнали на основних в'їздах у місто;

встановили блоки, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів у столиці;

на 100% укомплектували 112 бригаду територіальної оборони Києва.

Сухопутні війська повідомили, що бригади територіальної оборони Києва отримали переносні протитанкові керовані ракети малої дальності NLAW.

Атака орків на Київ була ввечері 25 лютого

О 20:58 війська Росії випустили ракети по Києву. Інформацію 24 каналу розповіли у Офісі Президента.

Жителі столиці почули серйозні вибухи в районі ТЕЦ-6 за декілька хвилин до сповіщення про обстріл. На щастя, ракети по місту не завдали удару.

5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6,

– повідомив у телеграмі Кличко.

Орієнтовно о 00:37 26 лютого люди поширили кадри, на яких видно сліди від польоту снарядів та було чутно стрілянину.

Сильні обстріли у Києві вночі 26 лютого: дивіться відео

Атака ракетами на ТЕЦ-6 у районі Троєщина тривала й о 02:02 ночі 26 лютого. Збройні сили України дали бій.

Згодом о 03:03 у Держспецзв'язку заявили, що понад 50 пострілів та вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку. Люди перебували в укриттях.

О 03:19 в Держспецзв'язку повідомили, що затримали 60 диверсантів на Троєщині.

КМДА створила мапу укриттів столиці, де можна заховатись. Дивіться їх на посиланням У телеграмі влада повідомляє про ймовірні авіаудари – переходьте на офіційний канал Київської адміністрації за цим посиланням

У Києві вдосвіта було чутно постріли: дивіться відео

Окрім того, вночі ворожий десант висадився у місті Василькові, що на Київщині. Там всю ніч тривали бої з ворогом. Місто вистояло.

Окупанти жорстоко атакували Київ вдосвіта

Орієнтовно по 04 ранку окупанти атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Бої тривали неподалік військової частини біля метро Берестейська. Збройні сили України відбили напад.

Росія стріляла по військовій частині в районі метро "Берестейська": дивіться відео

На вулицях нашого міста зараз відбуваються бойові дії. Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними,

– написала КМДА о 04:17.

Людей попросили не виходити з укриття. Якщо вони перебувають вдома, то:

не підходити до вікон та на балкони;

сховатись у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикритись чимось, що завадить пораненню від уламків від куль;

якщо чують сирени сигналу "Повітряна тривога", негайно прямувати до найближчого укриття.

О 04:38 за Києвом нардепка Мар'яна Безугла написала, що тривають бої за Києв між Збройними силами України та російськи окупантами.

ЗСУ витісняють ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи) з Києва,

– написала політикиня.

Вже о 04:40 заступник голови КМДА Крищенко у коментарі Суспільному сказав: "На Шулявці у військовій частині пролунав вибух, з'ясовують причину. Розглядають можливий авіаційний удар або артилерійський вогонь. Проривів у місті немає".

Ба більше, тоді ТЕЦ на Троєщині вже нічого не загрожувало, натомість інформації про нібито підрив мостів не було.

Активні бої за Київ тривали увесь досвіток

О 04:49 ЗМІ написали, що Володимир Зеленський відмовився від евакуації, яку йому запропонували Штати.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що станом на 05:48 на вулицях Києва відбувались активні бойові дії.

Людей попросили зберігати спокій та бути максимально обережними. Терміново йти в укриття, рятувати себе та близьких.

ЗСУ створили пекло для окупанта

Вранці орієнтовно о 6 ранку 26 лютого заступниця міністра Ганна Маляр заявила, що план боротьби простий: "Бачиш, можеш – знищуй! Не можеш – передай нам місце знаходження ворога!"

Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!

– заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони написала:

" наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність , знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів!;

, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів!; дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника".

На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. Все спокійно, всіх поклали,

– повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Вранці 26 лютого російські окупанти знову вдались до цинічних обстрілів. О 6 ранку 26 лютого поліція опустила затвори на станціях метро "Берестейська", "Шулявська" та "Університет" до усунення загрозливої ситуації.

Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога

Можу розпочати це звернення з хорошої новини. Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога. Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією,

– заявив орієнтовно о 12 годині президент.

Володимир Зеленський зауважив, що окупанти хотіли заблокувати центр України. Ворог планував поставити там своїх маріонеток, як у Донецьку. Водночас Україна зламала їхній задум. Росія не отримала жодної переваги.

Зеленський: Тривала справжня битва за Київ, ворог використовував усе: дивіться ранкове звернення

вулиця Максима Берлинського, 12;

вулиця Петра Запорожця, 26.

З 26 лютого. Діють 2 пункти забору крові працюватимуть з 8 до 18 години за адресами:

Додаткова інформація за телефонами:

093-158-47-55 – вулиця Петра Запорожця, 26

093-199-34-16 – вулиця Берлинського, 12.

Ракетні удари окупантів вдень 26 лютого

Орієнтовно о 8 ранку окупанти завдали ракетного удару в районі Жулян – у житловий будинок на проспекті Лобановського,6-а;

об 11:24 рятувальники ДСНС евакуювали 20 осіб з житлового будинку по проспекту Лобоновського, 6 А, в який влучила російська ракета;

у ДСНС розповіли, що 6 постраждалих через ракетний удар по висотці Києва госпіталізували;

через обстріл о 08:30 в Солом’янському районі по вулиці Волинська 69 у двох складських будівлях спалахнула пожежа. Двоє людей загинули.

Момент попадання ракети в житловий будинок у Києві: дивіться відео

Один із районів Києва обстріляли окупанти: дивіться відео ДСНС

Окупанти завдали удару по житлових будинках / Дивіться фото

Диверсанти та стрільба на ураження

Вранці 26 лютого у МВС повідомили, що всіх диверсантів вдалось знешкодити, але вони, на жаль, як таргани вилізають з усіх щілин. Тому у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що повинні їх знешкоджувати далі.

Ми весь час повинні проводити боротьбу проти диверсантів,

– заявили у МВС.

За словами радника міністра МВС Вадима Денисенка, диверсанти є головною загрозою.

Ба більше, у МВС України пообіді 26 лютого заявили, що столиця залишається пріоритетною ціллю для російських окупантів.

На Троєщині пов'язали диверсантів: дивіться відео

Нацгвардія заявила, що просять всіх громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега. Там пояснили:

"ДРГ противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва;

українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег та будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега".

Тому людей попрохали залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку правого берега.

Метро як укриття, на вулиці заборонено виходити до понеділка

Віталій Кличко повідомив:

о 10:23 – заради безпеки максимально залишатись дома або в укриттях;

Ми обороняємо наше місто;

Ми обороняємо наше місто; о 10:25 – метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде;

о 13:03 – диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. Як тільки бачите таке, – одразу зверніться в поліцію.

Мер Києва заявив, що для більш ефективної оборони столиці та безпеки людей 26 лютого о 17 годині починається комендантська година:

вона діятиме з 17:00 до 08:00;

такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога,

– заявив Кличко.

Мер попросив з розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.



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