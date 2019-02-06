13:11
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади
      Вєсті.UA
      20:10, 5 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      БПП приніс в Раду коробки з підписами "за ЄС і НАТО", які зібрали агітатори Порошенка

      381 Читать новость на русском
      Виступ "Блоку Петра Порошенка"
      Виступ "Блоку Петра Порошенка" / 24 канал

      "Блок Петра Порошенка" приніс до Верховної Ради анкети з так званим соцопитуванням українців, чи підтримують вони зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України в НАТО.

      З приводу цього голова фракції Артур Герасимов провів короткий брифінг, на якому сказав, що більше мільйона підписів "зібрали в полях".

      Читайте також: Скільки заробляють агітатори Порошенка: деталі в цифрах

      З собою політики від "БПП" привели своїх агітаторів, які працювали по всій території України.

      соцопитування агітатори Порошенко БПП
      Коробки з "соцопитуванням" українців

      Блок Петра Порошенка підписи
      Виступ агітаторів Порошенка у Верховній Раді

      Журналісти "Опори" викрили людей, які ходили по квартирах українців та проводили так зване соціологічне опитування: "Чи підтримуєте ви вступ до ЄС та НАТО?".

      Проте потім люди розповідали, що при проведенні опитування збирають персональні дані людей, в тому числі паспортні дані та номер телефону та просять поставити підпис на аркушах, де вказано ім’я Петро Порошенко.

      Вадим Головченко, координатор громадського спостереження ОПОРИ за виборами в Дніпропетровській області, з цього приводу зазначив, що персональні дані особи, відповідно до чинного законодавства, можуть бути зібрані лише за згоди особи на такі дії. Також, наразі нез’ясованим залишається, як будуть зберігатись отримані персональні дані виборців.

      Загалом таких анкетувань планується провести чотири хвилі, які розпочинаються із 21 січня до 28 березня. Основними питаннями для з’ясування підтримки виборців це програмні пункти нинішнього Президента України про євроінтеграцію, вступ в НАТО та інші.

      соцопитування Порошенко ЄС НАТО БПП
      Листок, з яким ходили агітатори по квартирах українців

      Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції щодо курсу України на вступ у ЄС і НАТО 22 листопада 2018 року. Законопроект тоді підтримали 311 парламентарів. Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору" 3 вересня. Розглянути зміни до Конституції щодо курсу України до ЄС та НАТО народні депутати повинні 7 лютого.

      У НАТО, коментуючи цей законопроект наголосили, що підтримують право України самостійно обирати свій євроатлантичний шлях без зовнішнього втручання.

      blog_ava
      Головні новини 5 лютого: відсторонення Супрун, держзрада Медведчука
      сьогодні
      4483
      Теги: Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Блок Петра Порошенка Гроші
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 13:01 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 1328
      Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      сьогодні , 12:00 Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      Наталія Лебідь 344
      Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      сьогодні , 11:35 Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      Тетяна Мартинюк 520
      Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
      сьогодні , 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
      773
      Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
      сьогодні , 09:03 Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
      Юлія Турелик 729
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук