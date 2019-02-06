БПП приніс в Раду коробки з підписами "за ЄС і НАТО", які зібрали агітатори Порошенка

"Блок Петра Порошенка" приніс до Верховної Ради анкети з так званим соцопитуванням українців, чи підтримують вони зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України в НАТО.

З приводу цього голова фракції Артур Герасимов провів короткий брифінг, на якому сказав, що більше мільйона підписів "зібрали в полях".

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З собою політики від "БПП" привели своїх агітаторів, які працювали по всій території України.



Коробки з "соцопитуванням" українців



Виступ агітаторів Порошенка у Верховній Раді

Журналісти "Опори" викрили людей, які ходили по квартирах українців та проводили так зване соціологічне опитування: "Чи підтримуєте ви вступ до ЄС та НАТО?".

Проте потім люди розповідали, що при проведенні опитування збирають персональні дані людей, в тому числі паспортні дані та номер телефону та просять поставити підпис на аркушах, де вказано ім’я Петро Порошенко.

Вадим Головченко, координатор громадського спостереження ОПОРИ за виборами в Дніпропетровській області, з цього приводу зазначив, що персональні дані особи, відповідно до чинного законодавства, можуть бути зібрані лише за згоди особи на такі дії. Також, наразі нез’ясованим залишається, як будуть зберігатись отримані персональні дані виборців.

Загалом таких анкетувань планується провести чотири хвилі, які розпочинаються із 21 січня до 28 березня. Основними питаннями для з’ясування підтримки виборців це програмні пункти нинішнього Президента України про євроінтеграцію, вступ в НАТО та інші.



Листок, з яким ходили агітатори по квартирах українців

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції щодо курсу України на вступ у ЄС і НАТО 22 листопада 2018 року. Законопроект тоді підтримали 311 парламентарів. Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору" 3 вересня. Розглянути зміни до Конституції щодо курсу України до ЄС та НАТО народні депутати повинні 7 лютого.

У НАТО, коментуючи цей законопроект наголосили, що підтримують право України самостійно обирати свій євроатлантичний шлях без зовнішнього втручання.