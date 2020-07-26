24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Про актуальні матеріали журналістів 24 каналу – читайте далі.

Що буде з економікою без друку грошей

Минуло понад 3 тижні з моменту, коли голова Нацбанку Яків Смолій пішов з посади. Він заявив про тиск, вимоги включити "друкарський верстат" і обвалити курс до 30 гривень за долар. Попри апокаліптичні прогнози, долар в обмінниках на кінець липня коштує 28 гривень. Влада продовжує запевняти, що підстав для різкої девальвації нацвалюти немає.

Чи може долар бути по 30 і чому небезпечно друкувати гроші: відео

У Хабаровську люди влаштували наймасовіший мітинг

У російському місті Хабаровськ тривають масштабні акції протесту. Люди вимагають звільнити арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Мітинг 25 липня вже назвали наймасовішим. Крім цього, протестувальники почали вимагати відставки Володимира Путіна.

Жителі Хабаровська вийшли на масові протести: відео

Місцеві вибори відбудуться за новими правилами

Українці в жовтні обиратимуть обласних, міських та селищних чиновників. Однак за 3 місяці до перегонів депутати змінили правила. Результати нововведень відчують і кандидати, і виборці

Що зміниться на місцевих виборах у 2020 році: відео

Лукашенко продовжує грозити "українським сценарієм" в Білорусі

9 серпня в Білорусі обиратимуть президента країни. На цю посаду вкотре претендує Олександр Лукашенко, який при владі вже 26 років. Основних опозиційних кандидатів до виборів не допустили. Через це в білоруському суспільстві знову загострились протестні настрої.

Яка ситуація в Білорусі на тлі загострення протестних настроїв: відео

Найкращі меми від українських політиків

Українська політична фабрика мемів невпинно тішить вже 29 років поспіль. У кожного скликання та ідеології – свій незрівнянний стиль. Їх цитують, на їхні висловлювання нарікають або ж просто без перестанку передивляються епічні ролики.

Кумедні висловлювання політиків, які стали популярними мемами: відео