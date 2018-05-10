Будинок-вбивця продовжує труїти киян

Про моторошні три гуртожитки на Лісовому масиві Дніпровського району Києва погана слава ходить уже не перший рік.

У 2010-му Інститут мікробіології та вірусології ім. Заболотного визнав їх неприданими, ба – навіть смертельно небезпечними для життя. У помешканнях знайдено 39 видів патогенних грибів, що призводять до туберкульозу, онкозахворювань та гепатитів. За 4 роки в одному з будинків від цих хвороб померло 64 людини.

Читайте також: У квартирі в Києві на стіні виросли гриби: приголомшливий фотофакт

Київська влада вже давно говорить про знесення гуртожитків, обіцяла дати нове житло, але з того часу минув не один рік. Люди досі живуть у вбивчих стінах: одружуються, народжують і борються з жорстокими реаліями. Ось чергова жахлова історія.

Родина Сойків переїхала у гуртожиток на Лісовому проспекті, 12а п'ять років тому. У кутку біля вікна не відразу помітили чорну цвіль. Робили капітальний ремонт, оброблювали стіни спецзасобами, але грибок періодично з'являвся. А 6 березня цого року однорічній доньці Анюті стало зле.



Анюта Сойко

У донечки почали заплітались ніжки. Вона просто втрачала рівновагу. У лікарні виявили нейробластому – злоякісну пухлину в головному мозку величезних розмірів. А через кілька днів організм не впорався – Анюта впала в кому,

– каже мама дівчинки Ольга Сойко.

На щастя, через 9 днів реанімації дитина прийшла до тями: почала водити очима й реагувати на біль. Після першої операції і сиділа, і говорила, і сміялася, і їла самостійно... Але після другої почався крововилив.

Наступного дня – ще одне операційне втручання: поставили дренаж через шлунок і почали виводити небезпечну кров. Цього виявилось недостатньо. Бракувало ще одного дренажу напряму в голову.

"До операції хоча б сиділа, а нині нічого не говорить, лежить і зубами скрегоче. Чекаємо поки вийде вся та кров. Має світлішати, але вже двадцятий день рідина у трубці темно-бордового кольору. Якось трохи посвітлішала, але піднялась температура до 39,5, і кров почала йти згусточками. Тонус все гіршає. То зводило одну ручку й ніжку з правої сторони, а тепер і ліва сторона починає погано функціонувати", – каже мати.



З березня дитина лікується в Інституті нейрохірургії

Теепер малечі зроблять комп'ютерну томографію голови і дізнаються, чи розсмоктується злощасний згусток крові. УЗД показало, що він таки меншає. Скільки часу потрібно, щоб зник повністю, лікарі не знають. Далі на дівчинку чекатимуть курси хіміотерапії.

У Ольги з Олексієм Анюта – єдина дитина. І фінанси родини вже на мілині через дороге лікування. Операції коштували десятки тисяч гривень. Для підтримки стану дитини щоденно на лікування йде по кілька тисяч. У скільки обійдеться хімія – ще невідомо.

Батьки переконані, що все буде добре, і благають небайдужих долучитися до порятунку дитячого життя.

Реквізити:

Номер телефону матері – 068-936-92-90

ПриватБанк 5168757309212225 – Ольга Сойко