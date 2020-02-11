Будівельна мафія Києва: чи покарають скандального забудовника Микитася

Чому правоохоронці переслідують колишнього народного депутата Максима Микитася – в ефірі 24 каналу в програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповіли експерт з містобудування Віктор Глеба та юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

Правоохоронці проти Микитася: що відомо

У жовтні 2019 року екснардепу з фракції БПП та колишньому президенту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю оголосили підозру. Він, за даними слідчих, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії на суму понад 80 мільйонів гривень.

Важливо! У справі Микитася з'явився ще один підозрюваний

Йдеться про угоду, яку компанія-забудовник уклала ще на початку "нульових" з Головним управлінням внутрішніх військ МВС, що було реорганізоване у Нацгвардію. За документом, на території колишньої військової частини у центрі Києва мали звести житловий комплекс. В обмін на це військові мали отримати у ньому 50 квартир та 30 паркомісць. Вже у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, згідно з якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир у елітному районі Києва в обмін на 65 помешкань на околиці міста.

Досудове розслідування встановило, що їхня вартість на понад 80 мільйонів гривень менша, відтак на цю суму Нацгвардії було завдано збитків. Обвинувачений забудовник порушену проти нього справу назвав політично вмотивованою. Спочатку суд обрав для Микитася запобіжний захід у вигляді 5,5 мільйонів гривень застави та зобов'язав носити електронний браслет. САП з такою сумою не погодилась.



Колишній нардеп Максим Микитась

Підозрюваний вніс заставу, проте вже за кілька тижнів його знову взяли під варту. Микитасю збільшили заставу до 80 мільйонів гривень: її внесли одразу ж наступного дня. Микитась вийшов із СІЗО під зобов'язання носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.

Вже у січні 2020 року екснардепа зняли з рейсу при спробі вильоту до Великобританії. Ще трохи пізніше відомий пранкер "Джокер" у своєму телеграм-каналі оприлюднив імена людей, яким Микитась нібито подарував десятки квартир у своїх новобудовах.

Ця справа і досі не дійшла свого логічного завершення. Нагадаємо, Максим Микитась є фігурантом цілої низки антикорупційних справ, до суду також скеровано обвинувальний акт, в якому екснардепа обвинувачують у вчинені хуліганства.



Чому правоохоронці переслідують Микитася

А у липні 2019 року під час засідання селищної ради на Чернігівщині він завдав легкі тілесні ушкодження голові об'єднаної територіальної громади. Відтак, на сьогодні в жодній зі справ, де фігурує прізвище Микитася досі не винесено вироку.

"Це політична історія, а не будівельна"

Детальніше ситуацію прокоментував експерт з містобудування Віктор Глеба:

– Те, що стали обвалювати самого Микитася – не дивно. Тому що всі, хто його підтримував, пішли в небуття. Його головний патрон Порошенко теж під слідством і його викликають на допити. Адже Микитась сам зізнавався, що фінансував виборчу компанію п'ятого президента. Якщо шефу загрожує небезпека, то всі інші також під прицілом. Але думаю, справа не в Микитасі. У всіх забудовників є об'єкти, які добудовані або недобудовані, здані в експлуатацію чи ні. Чому Микитась – бо це саме політична історія, а не будівельна.

Є карта, де нанесені всі об'єкти Микитася, вона в відкритому доступі. Стільки грошей в цьому списку, що ласим шматком пораненого лева готові поласувати гієни з іншого табору, оскільки будівельна мафія – це прайд, в якому з'їдають слабких. Микитась виявився слабким в цій зооісторії. Його з'їли.

– Ви можете назвати хоча б одного мільйонера, який може розповісти про те, як він перший мільйон заробив? Я не знаю в українському політикумі жодного. Максим Микитась – не виключення. Колись невідома фірма "Укрбуд" просто займалась саркофагами і до будівництва житла мала таке відношення, як я до космосу. Потім був небувалий злет. Звичайно, хтось в 2014 році допоміг Микитасю із фірми, яка обслуговувала Кравця, завгоспа Януковича, стати першим найбільшим забудовником серед столичних гігантів.

– Зростання такої динаміки – це немов азійський тигр на теренах будівельного ринку. Адже "Київміськбуд" та інші росли поступово, а там був ривок на 1,7 мільйона квадратних метрів. Яким різким був зліт, та ми зараз бачимо, що посадка не дуже м’яка. Але немає посадки. Тут ключовий момент в тому, що це тільки початок, історія тільки розгортається.

"Будівельна мафія – це не один Микитась"

– Звинувачення проти Микитася є абсолютно нікчемними, як на мій погляд. Всі казали: " В "Укрбуді" проблема", "Зараз рухне піраміда", "Микитась щось натворив". Стали шукати, а його підпису ніде немає. Далі звинувачення у чому? Побив, то "пришийте" йому статтю за хуліганство. Щодо Нацгвардії, так є договір з підписами генералів, які розпорядилися, де будуть жити їх підлеглі. Офіцери погодилися і є всі листи. А чому ми не згадуємо обласний військкомат, який знесли на вулиці Артема, а на його місці почали будувати будинок, де б військові мали отримати житло. Так може це афера не будівельників? А хто Микитасю продав документи? На кожен із цих об'єктів є документи, які хтось йому продав.

– Очевидно, що були спільники: Нацгвардія, генеральні прокурори, їх при Микитасі було чотири. Якщо ми говоримо, що хтось щось порушив, називаймо всі прізвища – Кличко, Свистунов, які підписували це. До нього були одіозні фігури, які керували галуззю. До речі, Целовальника (колишній головний архітектор міста Києва – 24 канал), якого арештували, а потім випустили на поруки, якраз взяли за об'єкт Микитася.



Сергій Целовальник

– Сотні об'єктів Целовальник попідписував з порушеннями, але його арештували саме по об'єкту Микитася. Тобто тільки по цьому об'єкту, тільки по цьому суб'єкту й тільки по цьому напрямку. Будівельна мафія – це не один Микитась.Якщо хтось продав Микитасю документи, то він теж має фігурувати в матеріалах справи.

Був сюжет по Вавришу, що він отримав квартиру на сина від Микитася. Так Вавриш і Микитась – були двома ворогами на ринку, двома акули, які ворогували між собою. Хоча прямих доказів немає.

Вавриш нещодавно виклав у себе на фейсбук-сторінці, що він купив ці квартири. Одні, такі як "Джокер", кажуть, що це все хабар. А Вавриш виклав сертифікат, де написано, що це куплені квартири – з товарними чеками, з печатками сплати.

– Наговорили на сотні мільйонів порушень та зловживань, але пшик у суді. Так може треба не розказувати, а якісь документи давати. Якщо у генпрокурора немає можливості офіційно в судах довести чиюсь провину, то він через "Джокера" викладає відео таємної розмови у ресторані.

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– Ви серйозно вважаєте, що розмову з руками на передньому плані, які щось лущать, можна вважати доказом? Я вважаю, що це ознака слабкості генпрокуратури. З неофіційних джерел мені відомо, хто стоїть за цим "Джокером". І я хочу сказати, що це якраз підкреслює карколомну руйнацію системи державного управління – коли якісь "відосики" стають основою для звинувачень.

Про скандальний ремонт Шулявського мосту

– Зараз якби був кошторис на Шулявську розв'язку, я б сказав, що по кошторису там 700 мільйонів, а заплатили 900 мільйонів. Є кошторис, є базовий розрахунок. Але креслення мосту ніхто не бачив. Тільки те, що в інтернеті. НАБУ не змогло взяти проєкт. Те, що міст з'їхав на вісім метрів від осі, взагалі нікого не хвилює. Те, що він за два метри від фасаду заводу "Більшовик", взагалі ніхто не бачить. То це проблема Микитася чи тих, хто затверджував проєкт в КМДА?

Будівництво Шулявського мосту: що відомо? Міст частково обвалився в лютому 2017 року. Через рік комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" оголосило торги на реконструкцію Шулявської розв'язки. Перемогла компанія – "Північно-український будівельний альянс", яка належить екснардепу Максиму Микитасю.Щодо вартості ремонту, то спершу ціна в тендері становила майже 600 мільйонів гривень, проте до кінця всіх робіт збільшилася до 1,2 мільярда гривень.

Про спробу Микитася виїхати за кордон

20 січня Максима Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України. Він намагався виїхати у Велику Британію. Після цього на нього знову одягли електронний браслет і забрали закордонний паспорт.

Юрист Центру протидії корупції Андрій Савін прокоментував інцидент:

– Дозвіл на виїзд Максимові Микитасю міг дати слідчий або прокурор у цій справі. Прокурор Грищук дозволив йому виїхати закордон, обґрунтовуючи це тим, що у них були всі підстави його випустити, бо він начебто лікується. Керівник САП Назар Холодницький, який також є прокурором, скасував цей дозвіл. З іншого боку, Микитась вніс заставу за розмір завданої шкоди. Якщо він би поїхав і не повернувся, його застава була б на користь держави й можна було б почати щодо нього заочне засудження.



Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України

Важливо! Згідно з запобіжними заходами Микитасю, він повинен: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон; носити електронний браслет.

– Фігуранти справи почали публічно одне одного звинувачувати. Сподіваюсь, що це сприятиме розслідуванню, яке все ще триває.

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