Наприкінці минулого тижня компанія Tesla оприлюднила звіт за другий квартал 2023 року. Крім того, виробник електрокарів попередив про нові знижки у майбутньому. Ринок відреагував на це майже відразу.

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Акції Tesla суттєво впали в ціні

Акції Tesla подешевшали на 9,74% майже до 263 доларів за штуку. Це стало найбільшим обвалом для цінних паперів виробника електрокарів з 20 квітня.

Це вплинуло на особистий капітал Ілона Маска. Річ у тому, що Tesla – це єдина публічна компанія під його керівництвом. Тож будь-які зміни на ринку, які пов'язані з цінними паперами виробника електромобілів впливають на статки мільярдера.

До теми! Станом на 24 липня 2023 року акції Tesla торгуються на ринку за ціною на рівні 260 доларів за штуку. Ринкова вартість виробника електрокарів становить понад 824 мільярди доларів, за даними Yahoo!Finance.

Ілон Маск втратив мільярди доларів

Цього разу його капітал зменшився на 20,3 мільярда доларів до 234 мільярдів доларів. Проте це не вплинуло на місця у рейтингу найзаможніших людей у світі. Ілон Маск все ще залишається найбагатшою людиною світу, але на момент створення цього матеріалу, його статки становлять 232 мільярди доларів. До трійки лідерів також входять такі особи. за даними Bloomberg:

Французький бізнесмен та очільник конгломерату компаній LVMH Бернар Арно з капіталом у розмірі 204 мільярдів доларів ;

; Американський підприємець та засновник Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 155 мільярдів доларів.

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Що ще варто знати про Tesla

Компанія Ілона Маска неодноразово з кінця минулого року ухвалювала рішення про зниження вартості автомобілів на різних ринках. Для прикладу, споживачам у США, Китаї та інших ринках.

Крім того, виробник також збільшував знижки та пропонував низку інших стимулів задля скорочення запасів. Тут був намір захиститися від конкуренції у секторі та економічної невизначеності.

Ілон Маск також прокоментував цю ситуацію. За його словами, компанія буде вимушена й надалі знижувати ціни, якщо Федеральний резерв й надалі підвищуватиме базову ставку.