В конце прошлой недели компания Tesla обнародовала отчет за второй квартал 2023 года. Кроме того, производитель электрокаров предупредил о новых скидках в будущем. Рынок отреагировал на это почти сразу.

Обратите внимание Замороженные активы россиян принесли Euroclear 1,7 миллиарда прибыли - передадут ли деньги Украине

Акции Tesla существенно упали в цене

Акции Tesla подешевели на 9,74% почти до 263 долларов за штуку. Это стало наибольшим обвалом для ценных бумаг производителя электрокаров из 20 апреля.

Это повлияло на личный капитал Илона Маска. Дело в том, что Tesla – единственная публичная компания под его руководством. Поэтому любые изменения на рынке, связанные с ценными бумагами производителя электромобилей, влияют на состояние миллиардера.

К теме! По состоянию на 24 июля 2023 г. акции Tesla торгуются на рынке по цене на уровне 260 долларов за штуку. Рыночная стоимость производителя электрокаров составляет свыше 824 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Financ e.

Илон Маск потерял миллиарды долларов

На этот раз его капитал уменьшился на 20,3 миллиарда долларов до 234 миллиардов долларов. Однако это не повлияло на места в рейтинге самых богатых людей в мире. Илон Маск все еще остается самым богатым человеком мира, но на момент создания этого материала, его состояние составляет 232 миллиарда долларов. В тройку лидеров также входят такие личности, по данным Bloomberg:

Французский бизнесмен и глава конгломерата компаний LVMH Бернар Арно с капиталом в размере 204 миллиарда долларов ;

; Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивают в 155 миллиардов долларов.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Что еще стоит знать о Tesla

Компания Илона Маска неоднократно с конца прошлого года принимала решение о снижении стоимости автомобилей на разных рынках. Например, потребителям в США, Китае и других рынках.

Кроме того, производитель также увеличивал скидки и предлагал ряд других стимулов для сокращения запасов. Здесь было намерение защититься от конкуренции в секторе и экономической неопределенности.

Илон Маск также прокомментировал данную ситуацию. По его словам, компания будет вынуждена и дальше снижать цены, если Федеральный резерв и дальше будет повышать базовую ставку.