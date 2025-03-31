Что известно о компании

Об успешной сделке сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. До начала эпидемии птичьего гриппа Hillandale Farms имела 20 миллионов кур-несушек.

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Справочно. Компания, основана в 1958 году, является одним из крупнейших производителей куриных яиц в США.

Это уже второе приобретение для Global Eggs после покупки в ноябре 2024 года испанского яичного объединения Grupo Hevo.

Спрос на яйца

Рикардо Фариа оценивает годовой доход нового холдинга в более чем 2 миллиарда долларов. Он отмечает, что спрос на яйца изменился: если раньше они были популярны среди потребителей с ограниченным бюджетом, то теперь яйца стали основным продуктом для людей разных социальных и экономических классов.

Фариа прогнозирует рост потребления куриных яиц, особенно в западных странах.

Планы компании

До объявления о покупке Hillandale Farms, Global Eggs планировала провести первичное публичное размещение акций на Нью-Йоркской бирже, но теперь этот план отложен. Компания сосредоточится на интеграции нового приобретения и укреплении своих брендов.