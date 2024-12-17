Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики. В частности, детали рассказала первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко во время бизнес-форума, организованного Японской организацией внешней торговли.

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Совместно с украинскими партнерами японская компания планирует начать производство пикапов по технологии крупноузловой сборки, а в будущем планируют перейти к мелкоузловому производству (CKD),

– сообщила Юлия Свириденко.

Вообще, как отметили в ведомстве, это хороший сигнал другим японским инвесторам о том, что локализация производства их продукции в Украине является взаимовыгодным сотрудничеством.

Во время встречи с более 200 японскими предпринимателями Свириденко призвала и другие компании открывать в Украине производства, или локализовать свои технологии в кооперации с украинскими компаниями.

По данным Минэкономики, сейчас в Украине работает более 40 ключевых японских компаний.

Украина открыта для сотрудничества

Партнерам в ходе встречи отметили, что Украина имеет многолетнюю производственную и инженерную традицию, значительный парк современного оборудования, что делает наши промышленные предприятия перспективными партнерами для производственной кооперации с японскими компаниями.

"Правительство предлагает поддержку в виде компенсаций для проектов со значительными инвестициями и налоговые и таможенные льготы в пределах индустриальных парков. Также Украина совместно с партнерами развивает инструменты страхования от военных рисков", – отметила Свириденко.

Кроме того, для инвесторов предлагают страхование от военных рисков от американского агентства по финансированию международного развития DFC, многостороннего агентства по гарантиям инвестиций MIGA, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), иностранных экспортно-кредитных агентств и украинского ЭКА.