Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки. Зокрема, деталі розповіла перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

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Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD),

– повідомила Юлія Свириденко.

Узагалі, як наголосили у відомстві, це гарний сигнал іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва їхньої продукції в Україні є взаємовигідною співпрацею.

Під час зустрічі із понад 200 японськими підприємцями Свириденко закликала й інші компанії відкривати в Україні виробництва, або локалізувати свої технології в кооперації з українськими компаніями.

За даними Мінекономіки, наразі в Україні працює понад 40 ключових японських компаній.

Україна відкрита для співпраці

Парнерам у ході зустрічі наголосили, що Україна має багаторічну виробничу і інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить наші промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями.

"Уряд пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів із значними інвестиціями та податкові і митні пільги в межах індустріальних парків. Також Україна спільно з партнерами розвиває інструменти страхування від воєнних ризиків", – зауважила Свириденко.

Крім того, для інвесторів пропонують страхування від воєнних ризиків від американської агенції із фінансування міжнародного розвитку DFC, багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій MIGA, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), іноземних експортно-кредитних агенцій та української ЕКА.