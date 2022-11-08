Таким образом, Nokia хочет выполнить ранее заключенные контракты по техподдержке в стране-агрессоре, а после их завершения обещает передать управление продуктами на российском рынке отдельной компании. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к одному из местных операторов связи. Бизнес 24 передает подробности.

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Nokia просит разрешения на поставку оборудования в Россию

Разрешение американского регулятора нужно Nokia, поскольку компания в 2016 году поглотила франко-американского производителя Alcatel-Lucent, и часть патентов зарегистрирована на компании США. Запрос к финскому МИДу понадобился, поскольку оборудование в Россию Nokia намерена экспортировать именно из этой страны, отмечают собеседники российского издания.

По словам одного из источников, переговоры по этому вопросу со всеми заказчиками находятся уже на завершающей стадии. Отметим, что речь идет не о поставках финской компанией оборудования для расширения сетей в России, а о запчастях, необходимых для поддержания стабильного функционирования существующих сетей в стране-агрессоре в течение следующих трех лет.

Два источника сообщили, что Nokia рекомендовала своим клиентам в России обращаться за технической поддержкой к местному ООО "Телесистемы Сервис". В настоящее время эта компания готовится заключить соглашение на техническую поддержку оборудования Nokia в стране-агрессоре с 1 января 2023 года, после чего финский производитель полностью прекратит свое присутствие и не будет иметь никаких обязательств в России.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Nokia и еще ряд производителей телекоммуникационного оборудования прекратили поставки своей продукции в страну-агрессора. Позже США частично исключили из подсанкционного списка телекоммуникационное и интернет-оборудование, однако для его поставки необходимы экспортные лицензии, которые выдают западные регуляторы.