Буцімто для навчань: Росія перекинула до кордонів України ще 10 тисяч військових

Росія продовжує стягувати кадрових військових до українських кордонів. Понад 10 тисяч солдат здійснили марші на південні полігони для нібито зимових навчань.

У пресслужбі російської ППО повідомили, що вперше "навчальні заняття" пройдуть на полігонах Нестеровський і Даниловський у Волгоградській області – неподалік від окупованого Луганська.

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Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі батальйонних тактичних груп мотострілецьких з'єднань ППО здійснили марші в райони загальновійськових полігонів,

– йдеться у повідомленні.

"У польових умовах почнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів всіх з'єднань і військових частин ППО", – додали у пресслужбі.

Російські війська біля України: що відомо

Ще у жовтні американські видання застерегли, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. На підтвердження цьому продемонстрували, зокрема, фото з супутника.

Наприкінці листопада в українському Міноборони заявили, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Водночас там запевнили, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко не виключає, що Росія може напасти на Україну взимку. Адже ворог вже має успішний досвід зимового наступу в районі Дебальцевого у 2015 році.

У випадку прямої загрози НАТО підтримає Україну. При цьому, принцип колективної оборони Альянсу не діятиме. В Євросоюзі також пояснили, що не зможуть допомогти військом.