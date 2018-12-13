Через санкції економіка Росії вже зазнала багатомільярдних втрат: відома приблизна сума

Російська економіка зазнала відчутних втрат через санкції, які з 2015 року вводять проти РФ через її агресивну політику. Так, накопичені Росією втрати від санкцій становлять до 5% валового внутрішнього продукту.

Про це заявив глава бюджетного комітету громадської ради Міністерства фінансів України Тарас Козак, повідомляє UATV.

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Зазвичай рахують не в абсолютних обсягах, а у відсотках від ВВП. Я зустрічав розрахунки, що накопичені втрати від санкцій становлять до 5% ВВП. При ВВП Росії більше трильйона доларів це вже немаленька сума – 50 мільярдів доларів,

– розповів експерт.

Він зазначив, що санкції діють щороку, і вони заважають рости економіці Росії. Економіка країни взагалі перебуває під загрозою зростання у наступні кілька років.

"Санкції на сучасні високі технології заважають видобувати більше газу або нафти, переробляти їх глибше. Відповідно, менше розвитку і можливостей. Поки що, російська влада, на жаль, не зробила висновків. Але кожні такі дії РФ приводитимуть до нових санкцій", – розповів Козак.

При цьому він зауважив, що для світової економіки введення санкцій проти Росії особливо не відчутне.

До слова, 6 грудня спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що у зв'язку з нападом Росії на українські кораблі в Керченській протоці банки РФ можуть бути відключеними від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT.