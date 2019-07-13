Як Україні виграти інформаційну війну в Росії

Про підсумки роботи Верховної Ради восьмого скликання, діалог з Росією та інформаційну війну, а також про люстрацію від Зеленського в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" спілкувалися Галина Янченко, Леонід Швець, Руслан Сидорович та Микола Давидюк.

Інформаційна війна з Росією

Кандидат в нардепи від партії "Слуга народу" Галина Янченко зазначила: потрібно бути чесними й говорити, що питання миру залежить не тільки від України, а й від Росії.

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"Не ми починали цю війну. Оскільки РФ продовжує наводнювати окуповані території грошима, вони можуть там все ще жевріти. Ми повинні будувати сценарії довгострокового характеру й чесно пояснювати це людям", – переконана вона.



Галина Янченко

Чи є розуміння у "Слуги народу", як вигравати цю інформаційну війну?

Янченко відповіла, що не всюди переважають російські канали. Якщо взяти Донецьку область, то на Півночі, там де заборонили трансляцію телеканалів РФ, стали дивитися більше українські.

"Люди ж, що дивляться і ті, й інші, кажуть, що у них є трохи більше довіри до російських, бо там все спокійно. А от у нас все емоційно, на ток-шоу всі зі всіма сперечаються. Люди губляться й не розуміють, яку стратегію їм вибирати", – прокоментувала кандидатка в нардепи.

№27 у списку партії "Голос" Микола Давидюк зазначив, що Україна не програла інформаційну війну. Проте має шанс її програти зараз, коли посилюється Медведчук. Адже той розбудовує в країні путінський медіахолдинг й намагається скупити всі телеканали.

Позиція партії "Голос" дуже проста. Ми почали боротьбу в юридичній площині. Ми звернулися в СБУ, ГПУ, РНБО тощо. Якщо створювати лише протестну картинку, зрозуміло, що це вигідно Кремлю,

– пояснив він.

Зазначимо, що Давидюк говорить про звернення щодо телемосту між телеканалами "Росія 24" та NewsOne".

Що відомо про телеміст "Надо поговорить"?Телеміст між каналом NewsOne, який де-факто належить куму Путіна Віктору Медведчуку, і "Росія 24" мав відбутися 12 липня. Телеміст жорстко розкритикував президент Володимир Зеленський, політики та українці. За словами гаранта, телеміст – дешевий та небезпечний піар перед виборами. Його мета – знову поділити Україну на два табори. Через телеміст Генпрокуратура відкрила справу про замах на скоєння державної зради, а Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки.



Пізніше NewsOne заявив, що скасовує телеміст. Причиною відмови від проведення телемосту стали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Політичний оглядач Леонід Швець зауважив, що про телефонні перемовини Зеленського та Путіна ми почули від прес-секретаря російського президента Дмитро Пєскова, а не від команди українського глави держави.



Леонід Швець



"Треба просто швидко, вчасно й точно інформувати. Комунікації з суспільством немає. В Зеленського дуже слабка прес-служба, дуже слабка прес-секретар. Мушу повернути всіх до реалій. Інформаційну війну ми програли ще до 2014 року. Всі це розуміють", – впевнений політолог.

Про роботу парламенту

Народний депутат від "Самопомочі" Руслан Сидорович зазначив, що чим вищі очікування, тим вищий рівень розчарування. Звичайно, що після Майдану був надзвичайно великий запит від суспільства щодо серйозних структурних змін.



Руслан Сидорович

"Коли я потрапив до восьмого скликання Верховної Ради, я побачив, що насправді, окрім "Самопомочі", всі інші не були новими. Там були куми, свати, брати, дочки, невістки, помічники тощо", – зазначив політик.

Коаліція формувалася добровільно. Хоча я не можу сказати, що в нас були якісь надмірні ілюзії, що ці люди змінилися. Було відчуття того, що криваві події Майдану заставлять робити людей правильні речі,

– пояснив він.

Й додав, що впродовж першого року були прийняті найважливіші та найфундаментальніші речі. "Взагалі Верховна Рада завжди є найефективнішою у перший рік своєї роботи. Але напевно дихання Майдану, Іловайськ, Дебальцеве, вони все ж таких заставляли політиків робити правильні речі. Певні результати були. Але це був мінімум від того, що ми могли зробити", – підсумував Сидорович.

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Люстрація від Зеленського

Кандидатка в депутати від партії "Слуга народу" Галина Янченко відповіла на питання політичного оглядача Леоніда Швеця. Він поцікавився, чому в команді Володимира Зеленського є люди, які підпадають під розширену люстрацію, яку сам президент нещодавно і анонсував.

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Леонід Швець: Пан Бухарєв в нас зараз очолює зовнішню розвідку. Ця людина пропрацювала в парламенті, вона потрапляє під люстрацію. Я вже не кажу про статки, які невідомо звідки взялися. Його чомусь назначили. Чому? Для того, щоб потім зняти? Або може це все ж таки подвійні стандарти?

Галина Янченко: Я не зовсім просто знайома з ситуацією з оцим другим паном, про якого ви зазначили. Але те, що стосується Адміністрації Президента...

Леонід Швець: То ви на п'ятому місці в списку і ви не знаєте, хто в нас голова зовнішньої розвідки зараз? І не знаєте звідки він взявся?

Галина Янченко: Я не знайома з цією особою. Якщо ви захочете, ми зможемо предметно поспілкуватися...

Леонід Швець: Ні, дякую. Не треба. Глядачі почули вже.

Кандидат в депутати від партії "Голос" Микола Давидюк же наголосив, що насамперед потрібно перезапустити антикорупційні органи. Їхнє завдання: зробити так, що ті, хто крали, обманювали державу, спустошували бюджет та покривали злочинців, понесли відповідальність.



Микола Давидюк

"Що таке люстрація? Заборонити обіймати посади в майбутньому. Вже пізно. Раніше в Східній Європі "чистили" радянських агентів. Ми в 1991 році не провели люстрації, провели в 2014-му", – зазначив політик.

Та під час кожного нового політичного етапу чи зміни влади проводити люстрацію – не є найкращим чи найефективнішим методом,

– переконаний Давидюк.

Й додав, що необхідно відправити за ґрати тих, хто крав. А ті, хто досягав гарного результату, хай продовжують свою діяльність.

Хто підпадає під люстрацію в Україні?Особи, які займали високі посади понад рік в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014-го. А також ті, які займали ці посади менше ніж один рік, проте в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року та не звільнились за власним бажанням. Також під люстрацію підпадають ті особи, які перебували в Комуністичній партії СРСР або однієї із союзних республік та комсомольських організаціях чи працювали в органах КДБ.



Ще під "Закон про очищення влади" підпадають чиновники та співробітники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами чи закликали до порушення територіальної цілісності України. Окрім цього, люстрації повинні підлягати чиновники, які подають неправдиву інформацію про майно в деклараціях про доходи.

Дивіться відео другої частини програми "Політична анатомія":