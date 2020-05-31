29 травня у Броварах (Київська область) відбулися розбірки зі стріляниною між нелегальними перевізниками та підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями. Попередньо – в результаті того, що ті не змогли домовитися про розподіл маршрутів. Чи може це наразі вплинути на ринок маршруток Києва та області?

Ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава у коментарі сайту 24 каналу пояснив, чому чиновникам та підприємцям насправді не вигідно відмовлятися від маршрутних таксі.

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Маршрутки витісняють громадський транспорт

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця поки що не готова відмовитися від маршруток – ними користується значна кількість киян. Проте він говорить, що міська влада робить усе, щоб це змінилося. Наприклад, закупила понад 300 одиниць сучасних громадського транспорту, який з часом повинен замінити маршрутки на вулицях столиці.

Однак, як пояснив Олександр Кава, роблячи такі заяви, мер столиці, по суті, вводить киян в оману: за його керівництва містом, кількість приватних перевізників, маршруток, збільшилася. А кількість муніципального транспорту на маршрутах, навпаки, скоротилася на 10%.

Таким чином, за словами експерта, нинішня влада міста, як і попередня, лише декларує, необхідність відмови від маршруток. Насправді ж – докладає зусиль для того, щоб маршрутні таксі поступово витісняли муніципальний транспорт:

Тому що корумповані чиновники КМДА отримують відкат від ринку маршруток. А ринок маршруток Києва – це десятки мільярдів гривень на рік.

З кого брати приклад

При цьому нові автобуси, тролейбуси, трамваї справді закуповують. Однак відсторонюється більша кількість рухомого складу, ніж купується. І, під виглядом оновлення парку, кількість одиниць муніципального транспорту фактично зменшується.

Тобто Києву слід говорити вже не про оновлення парку, а про його збільшення. Тому що, наприклад, якщо порівнювати Київ з Варшавою, то кількість наземного муніципального транспорту у Варшаві – у три рази більша. Хоча міста співмірні за багатьма параметрами.

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Маршрутки в Києві, за словами експерта – це надприбутковий бізнес: "Ми пам'ятаємо, як раніше тарифи підвищувалися: наприклад, паливо стало дорожчим на 20%, через зростання ціни на нафту на глобальному ринку, але тарифи підвищувалися одразу на 50%, хоча вартість палива не є 100% собівартості перевезень".

Тому київські тарифи – це, по суті, результат жадібності власників компаній-перевізників. І вони можуть його й надалі підвищувати, оскільки це не регулюється. Тим часом кияни платять за проїзд більше, ніж мешканці низки європейських столиць, отримуючи при цьому набагато нижчу якість послуг.