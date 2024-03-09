"Існує замкнене коло": Джонсон пояснив, що стимулює Путіна продовжувати війну в Україні
Джерело:NV
Російські загарбники продовжують чинити беззаконня на території нашої держави, катуючи та вбиваючи цивільних громадян. Британський експрем'єр пояснив, чому Кремль не полишає спроб захопити територію України.
Водночас Джонсон переконаний, що Путін цілком може напасти на країни НАТО. Він стверджує, що такого розвитку подій в жодному разі не можна виключати.
Дивіться також Яка позиція Трампа щодо Путіна: Борис Джонсон відверто відповів
Існує замкнене коло
Як зазначив колишній прем'єр-міністр Великої Британії, однією із головних проблем станом на зараз полягає у тому, що Україна не може легко вступити до Північноатлантичного альянсу.
Отже, існує замкнене коло, і вам потрібно його розірвати. Потрібно знайти спосіб розпочати процес вступу України,
– заявив він.
За його словами, це критично необхідно зробити навіть якщо кордони не є стабільними, а в країні триває війна.
Борис Джонсон переконаний, що з погляду оперативної сумісності Україна зараз виглядає "дуже непогано". Українці використовують багато озброєнь, сумісних з НАТО.
Він зауважив, що є надзвичайно сильним та практичним питанням стосовно ймовірності вступу нашої держави до Альянсу.
Вступ України до НАТО: останні новини
- Представник Держдепу Даніел Сайзек заявив, що Україна стане членом НАТО вже, мабуть, після війни. Зараз пріоритетом є надання допомоги для захисту, а не запрошення в Альянс.
- Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу, проте наразі не можна сказати, коли саме це станеться.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг 24 лютого зробив заяву про членство нашої держави в Північноатлантичному Альянсі. За його словами, вступ країни до Альянсу вже питання не "якщо", а питання часу.
- Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що буде блокувати членство України в Північноатлантичному Альянсі. За його словами, це означатиме початок Третьої світової війни.
- Однак голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україна перебуває значно ближче до родини Північноатлантичного Альянсу, вперше за всю історію незалежності.
- Раніше Дуда повідомляв, що членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі до закінчення війни є неможливим. Втім, польський президент вірить, що розпочати процедуру вступу можна було б навіть на поточному етапі.