"Існує замкнене коло": Джонсон пояснив, що стимулює Путіна продовжувати війну в Україні

Російські загарбники продовжують чинити беззаконня на території нашої держави, катуючи та вбиваючи цивільних громадян. Британський експрем'єр пояснив, чому Кремль не полишає спроб захопити територію України.

Водночас Джонсон переконаний, що Путін цілком може напасти на країни НАТО. Він стверджує, що такого розвитку подій в жодному разі не можна виключати.

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Існує замкнене коло

Як зазначив колишній прем'єр-міністр Великої Британії, однією із головних проблем станом на зараз полягає у тому, що Україна не може легко вступити до Північноатлантичного альянсу.

Отже, існує замкнене коло, і вам потрібно його розірвати. Потрібно знайти спосіб розпочати процес вступу України,

– заявив він.

За його словами, це критично необхідно зробити навіть якщо кордони не є стабільними, а в країні триває війна.

Борис Джонсон переконаний, що з погляду оперативної сумісності Україна зараз виглядає "дуже непогано". Українці використовують багато озброєнь, сумісних з НАТО.

Він зауважив, що є надзвичайно сильним та практичним питанням стосовно ймовірності вступу нашої держави до Альянсу.

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