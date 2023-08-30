Кількість ударів росіян по Україні зменшується: у чому основна причина

Вночі 30 серпня Росія здійснила наймасовішу атаку по Україні упродовж літа. Окупанти випустили 28 крилатих ракет, а також 16 дронів "Шахедів".

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів 24 Каналу про те, що окупанти постійно змінюють підходи й тактики обстрілів, зауваживши, що остання масована атака не мала суттєвих особливостей чи відмінностей.

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Масове виробництво ракет неможливе

За кількістю ракетних обстрілів та дронових атак Росія іде до зменшення, якщо оцінювати те, скільки повітряних цілей країна-терористка застосовувала в одному ракетному ударі минулого року восени – взимку.

Зараз, ймовірно, проявляється вплив санкцій і того, що ворог не може масово виготовляти ракети. Максимально виробництво доходить до сотні ракет на місяць.

Ворог змушений ретельно планувати траєкторію польоту повітряних цілей для того, аби обійти українську систему протиповітряної оборони,

– сказав Самусь.

Проте Повітряні сили ЗСУ чітко відстежують російські цілі, супроводжують їх й майже 100% знищують. У цьому Україні потужно допомагають союзники. Адже для того, аби мати інформацію про всі цілі, які летять в повітряний простір України, треба мати суцільне радіолокаційне поле.

Під час патрулювання літаки системи АВАКС повністю покривають українське радіолокаційне поле. Завдяки цьому жодна ворожа ціль не може зайти в повітряний простір України непоміченою.

Як Україні вдається так чітко відстежувати повітряні цілі ворога: дивіться відео

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