Чому договір з Росією по Азову досі в силі та що буде після розірвання

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна "в осяжній перспективі" розірве договір з Росією про співробітництво у використанні Азовського моря. Розповідаємо, чому це варто зробити та які будуть наслідки.

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Що це за документ?

Мова йде про договір між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Він був підписаний у 2003 році тодішніми президентами Леонідом Кучмою та Володимиром Путіним після конфлікту навколо українського острова коса Тузла.

Згідно з цим документом, Азовське море і Керченська протока є внутрішніми водами України і Російської Федерації, без розмежування кордонів. Там прописані принципи свободи судноплавства для торгових суден і військових кораблів обох країн.

Так, торговельні судна та військові кораблі під прапором України або РФ користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства. Що стосується торговельних суден інших держав, то вони можуть заходити в Азовське море і проходити Керченською протокою тільки якщо прямують до українського або російського порту чи повертаються з нього. Також, згідно з цим договором, лише зі згоди обох сторін в Азовське море може зайти військовий корабель іноземної держави. Скажімо, якщо ми хочемо, щоб у порт Маріуполя зайшов військовий корабель ВМС Туреччини, то для цього потрібна згода Росії.

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Чому договір варто розірвати?

Як розповів у коментарі 24 каналу експерт Майдану закордонних справ Олег Бєлоколос, сьогодні цей договір фактично не потрібний, оскільки між Росією і Україною – двосторонній конфлікт. Тобто від двосторонніх форматів потрібно відходити на користь багатосторонніх. А після денонсації домовленостей стосовно Азовського моря почне діяти Конвенція ООН з морського права 1982 року.

Проте, як зазначив Павло Клімкін, договір з Росією по Азовському морю розірвуть тільки після того, як будуть вирішені питання з міжнародного арбітражу. За словами міністра, якби ми зробили це раніше, Кремль скористався би цим для послаблення юридичної позиції України.

Клімкін також додав, що "розірвання договору не є панацеєю від російської агресії". Потрібно працювати одночасно в трьох сферах: безпековій, економічній і юридичній.



У разі денонсації, на Азовському морі буде діяти Конвенція ООН з морського права

Раніше договір уже пропонували розірвати, зокрема у 2015 році. Проте тоді Рада відправила відповідний законопроект на доопрацювання. Це пояснили "можливими значними негативними наслідками для України, як у економічній, так і у військовій сферах". Одним із таких наслідків назвали, зокрема, блокування Росією українських портів у Азовському морі.

Які будуть наслідки денонсації?

Якщо цей договір розривається – Азовське море стає частиною світового територіального моря, тобто воно відкрите і вільне для проходу всіх, згідно з конвенцією ООН.

"Ситуація принципово зміниться. Я хотів би подивитися, як ці окупанти у Керчі не пропустять якийсь американський чи французький корабель. Якщо ми хочемо і далі гратися у дружбу з агресором, то будемо отримувати те, що вони уже вчергове показали (мається на увазі агресія РФ проти українських кораблів у листопаді 2018 року, – 24). Якщо ми дбаємо про свої інтереси, то маємо робити речі, які вигідні нам. Прибережні води українського узбережжя мають бути оголошені територіальними водами України і зоною контрольованого судноплавства", – зазначив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко у коментарі 24 каналу.

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Після розірвання договору як Україна, так і Росія, будуть діяти, спираючись на конвенцію 1982 року, в межах міжнародно визнаних механізмів. І Москві буде набагато складніше їх "обійти" та інтерпретувати так, як їй вигідно. За словами експертів, сьогодні Росія "грається" з багатьма російсько-українськими угодами у стилі "це, виконуємо, а це – ні". Проте так поводитися з авторитетним багатостороннім міжнародним договором уже не вийде.