21:41
22 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 лютого
      Вєсті.UA: Сестри Анна Марія Опанасюк чи адепти "руского міра". Скандальні обмовки Гройсмана
      Вєсті.UA
      21:14, сьогодні
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, 21 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Чому договір з Росією по Азову досі в силі та що буде після розірвання

      358 Читать новость на русском
      Чому Росії невигідно розривати договір по Азовському морю?
      Чому Росії невигідно розривати договір по Азовському морю? / Ministry of Defence UA

      Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна "в осяжній перспективі" розірве договір з Росією про співробітництво у використанні Азовського моря. Розповідаємо, чому це варто зробити та які будуть наслідки.

      Читайте також: ЄС схвалив пакет санкцій проти Росії через агресію на Азові

      Що це за документ?

      Мова йде про договір між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Він був підписаний у 2003 році тодішніми президентами Леонідом Кучмою та Володимиром Путіним після конфлікту навколо українського острова коса Тузла.

      Згідно з цим документом, Азовське море і Керченська протока є внутрішніми водами України і Російської Федерації, без розмежування кордонів. Там прописані принципи свободи судноплавства для торгових суден і військових кораблів обох країн.

      Так, торговельні судна та військові кораблі під прапором України або РФ користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства. Що стосується торговельних суден інших держав, то вони можуть заходити в Азовське море і проходити Керченською протокою тільки якщо прямують до українського або російського порту чи повертаються з нього. Також, згідно з цим договором, лише зі згоди обох сторін в Азовське море може зайти військовий корабель іноземної держави. Скажімо, якщо ми хочемо, щоб у порт Маріуполя зайшов військовий корабель ВМС Туреччини, то для цього потрібна згода Росії.

      Читайте також: Вони вирішили влаштувати скандал: Лавров нахабно звинуватив Україну у "керченських провокаціях"

      Чому договір варто розірвати?

      Як розповів у коментарі 24 каналу експерт Майдану закордонних справ Олег Бєлоколос, сьогодні цей договір фактично не потрібний, оскільки між Росією і Україною – двосторонній конфлікт. Тобто від двосторонніх форматів потрібно відходити на користь багатосторонніх. А після денонсації домовленостей стосовно Азовського моря почне діяти Конвенція ООН з морського права 1982 року.

      Проте, як зазначив Павло Клімкін, договір з Росією по Азовському морю розірвуть тільки після того, як будуть вирішені питання з міжнародного арбітражу. За словами міністра, якби ми зробили це раніше, Кремль скористався би цим для послаблення юридичної позиції України.

      Клімкін також додав, що "розірвання договору не є панацеєю від російської агресії". Потрібно працювати одночасно в трьох сферах: безпековій, економічній і юридичній.

      Азовське море
      У разі денонсації, на Азовському морі буде діяти Конвенція ООН з морського права

      Раніше договір уже пропонували розірвати, зокрема у 2015 році. Проте тоді Рада відправила відповідний законопроект на доопрацювання. Це пояснили "можливими значними негативними наслідками для України, як у економічній, так і у військовій сферах". Одним із таких наслідків назвали, зокрема, блокування Росією українських портів у Азовському морі. 

      Які будуть наслідки денонсації?

      Якщо цей договір розривається – Азовське море стає частиною світового територіального моря, тобто воно відкрите і вільне для проходу всіх, згідно з конвенцією ООН. 

      "Ситуація принципово зміниться. Я хотів би подивитися, як ці окупанти у Керчі не пропустять якийсь американський чи французький корабель. Якщо ми хочемо і далі гратися у дружбу з агресором, то будемо отримувати те, що вони уже вчергове показали (мається на увазі агресія РФ проти українських кораблів у листопаді 2018 року, – 24). Якщо ми дбаємо про свої інтереси, то маємо робити речі, які вигідні нам. Прибережні води українського узбережжя мають бути оголошені територіальними водами України і зоною контрольованого судноплавства", – зазначив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко у коментарі 24 каналу.

      Читайте також: Азовське море не належить Росії, – Литва жорстко розкритикувала Кремль

      Після розірвання договору як Україна, так і Росія, будуть діяти, спираючись на конвенцію 1982 року, в межах міжнародно визнаних механізмів. І Москві буде набагато складніше їх "обійти" та інтерпретувати так, як їй вигідно. За словами експертів, сьогодні Росія "грається" з багатьма російсько-українськими угодами у стилі "це, виконуємо, а це – ні". Проте так поводитися з авторитетним багатостороннім міжнародним договором уже не вийде.

       

      blog_ava
      Скандал із сестрами Опанасюк: мати співачок виявилася поплічницею окупантів у Криму (фото)
      сьогодні
      4424
      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Публікації Статті
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Де погуляти у Запоріжжі: мальовничі місця козацької столиці України
      сьогодні , 21:04 Де погуляти у Запоріжжі: мальовничі місця козацької столиці України
      Наталя Боднар 94
      Чому договір з Росією по Азову досі в силі та що буде після розірвання
      сьогодні , 20:30 Чому договір з Росією по Азову досі в силі та що буде після розірвання
      Світлана Попова 358
      Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
      сьогодні , 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
      Євгенія Мазур 112
      За кого ви вболіватимете на Оскарі: топ-6 опитувань у головних номінаціях
      сьогодні , 19:30 За кого ви вболіватимете на Оскарі: топ-6 опитувань у головних номінаціях
      187
      Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      сьогодні , 19:01 Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      Артем Овдієнко 858
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук