Холодне перемир'я з Росією на користь Україні

Два з половиною місяці перебувають у полоні українські військові моряки, які через міжнародні води намагалися пройти з Чорного до Азовського моря.

Чорноморський флот Росії атакував три українські судна – вони були обстріляні, одне з них, протаранивш, росіяни взяли на абордаж, а екіпажі – полонили. При цьому 3 із 24 моряків були поранені.

Нині українців тримають у московському СІЗО "Лефортово" й закидають порушення кордону з РФ. Тим часом, самі моряки вважають себе військовополоненими й наголошують, що на момент атаки росіянами перебували у нейтральних водах. Обміняти їх у нас не виходить – Путін категорично проти, каже, може й зробить таке, але лише після того, як російська Феміда вирок морякам оголосить, а цього доведеться чекати напевно роками.

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Нагадаю, зіткнення сталося через прагення Росії узяти під повний контроль Азовське море й зробити його своїм, внутрішнім морем. Для цього прохід українських суден під Керченським мостом усіляко ускладнюють або навіть забороняють. Є в цьому для росіян і додаткова мета – таким чином вони хочуть завдати Україні економічного удару, бо через перебої із курсуванням суден можуть збанкрутувати українські азовські порти в Маріуполі та Бердянську.

На жаль, нині Україні немає що протипоставити російському флоту. Проте ситуацію трохи стабілізували візити до Чорного моря американських та британських військових суден – росіяни від того дещо вгамувалися і нових провокацій поки не вчиняють. Але нам треба бути до цього готовими, адже в сусіда-агресора на руках нині багато козирів.

Якщо від карткової термінології перейти на шахову: наіть пішак з часом має шанс стати ферзем (королевою), якщо просуватиметься вперед й залишиться живим. Ми нині просуваємося, використовуємо час холодного перемир'я для посилення своєї обороноздатності на морі. Ось влаштували навчання й просто на очах у росіян у морі відпрацювали стрільби з 30-міліметрових гармат, які є на озброєнні наших бронекатерів.

Нагадаю, в Азовському морі в нас натепер два "Гюрза-М" – малі броньовані артилерійські катери, вироблені на порошенківському заводі "Ленінська Кузня" (не плутати з тігіпківською "Кузнею на Рибальському" – Прим. автора). Назвати їх грізною зброєю важко, проте, це принаймні власноруч виготовлені й нові військові судна. Як то кажуть, не маючи гербового паперу, пишемо прокльон Путіну на звичайному.



Малий броньований артилерійський катер "Гюрза-М"/ Еспресо.TV

Ремарка наостанок: на бронекатері у Азовське море на стрільби під носом у росіян вийшов серед екіпажу й командувач ООС Сергій Наєв. Він "мировий дядька", реально військовий на своєму місці. Сучасний український герой, яким варто пишатися, хоча він просто гідно робить свою важку роботу.

Що трапилось у Керченській протоці?

25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.