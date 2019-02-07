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      Артем Овдієнко

      Холодне перемир'я з Росією на користь Україні

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      На Азові неспокійно
      На Азові неспокійно / Фото з відкритих джерел

      Два з половиною місяці перебувають у полоні українські військові моряки, які через міжнародні води намагалися пройти з Чорного до Азовського моря.

      Чорноморський флот Росії атакував три українські судна – вони були обстріляні, одне з них, протаранивш, росіяни взяли на абордаж, а екіпажі – полонили. При цьому 3 із 24 моряків були поранені.

      Нині українців тримають у московському СІЗО "Лефортово" й закидають порушення кордону з РФ. Тим часом, самі моряки вважають себе військовополоненими й наголошують, що на момент атаки росіянами перебували у нейтральних водах. Обміняти їх у нас не виходить – Путін категорично проти, каже, може й зробить таке, але лише після того, як російська Феміда вирок морякам оголосить, а цього доведеться чекати напевно роками.

      Читайте також: ФСБ допитала двох полонених українських моряків: адвокат розповів деталі

      Нагадаю, зіткнення сталося через прагення Росії узяти під повний контроль Азовське море й зробити його своїм, внутрішнім морем. Для цього прохід українських суден під Керченським мостом усіляко ускладнюють або навіть забороняють. Є в цьому для росіян і додаткова мета – таким чином вони хочуть завдати Україні економічного удару, бо через перебої із курсуванням суден можуть збанкрутувати українські азовські порти в Маріуполі та Бердянську.

      На жаль, нині Україні немає що протипоставити російському флоту. Проте ситуацію трохи стабілізували візити до Чорного моря американських та британських військових суден – росіяни від того дещо вгамувалися і нових провокацій поки не вчиняють. Але нам треба бути до цього готовими, адже в сусіда-агресора на руках нині багато козирів.

      Якщо від карткової термінології перейти на шахову: наіть пішак з часом має шанс стати ферзем (королевою), якщо просуватиметься вперед й залишиться живим. Ми нині просуваємося, використовуємо час холодного перемир'я для посилення своєї обороноздатності на морі. Ось влаштували навчання й просто на очах у росіян у морі відпрацювали стрільби з 30-міліметрових гармат, які є на озброєнні наших бронекатерів.

      Нагадаю, в Азовському морі в нас натепер два "Гюрза-М" – малі броньовані артилерійські катери, вироблені на порошенківському заводі "Ленінська Кузня" (не плутати з тігіпківською "Кузнею на Рибальському" – Прим. автора). Назвати їх грізною зброєю важко, проте, це принаймні власноруч виготовлені й нові військові судна. Як то кажуть, не маючи гербового паперу, пишемо прокльон Путіну на звичайному.

      Новозбудовані для українських ВМС малі броньовані артилерійські катери в ході випробувань здійснили спільне плавання (27359525951).jpg Бронекатер Гюрза-М на випробуваннях в Чорному морі поблизу Одеси, 2016 р. Проект Назва:проект 58155 «Гюрза-М» Будівники:Завод «Кузня на Рибальському» Оператори: Україна Попередник:проект 58150 «Гюрза» Підкласи:проект 58181 «Кентавр»[1] Будівництво:з 2012 року У експлуатації:з 2016 року Будується:2 Заплановано:18 Побудовано:6 Активні:6 Основні характеристики Тип:артилерійський катер Водотоннажність:повна 54 т Довжина:23,0 м Ширина:4,8 м Осадка:1,0 м Двигуни:ГЕУ 2 дизелі Швидкість:25 вуз. Дальність плавання:900 миль (12 вуз.) Автономність:5 діб Екіпаж:5 осіб Навігаційне та радіолокаційне обладнання: РЛС «Дельта-М» ОЕлС «Sarmat» Датчики виявлення лазерного випромінювання Інтегрований місток Озброєння: 2 × КАУ-30М 30-мм гармата ЗТМ-1 30-мм гранатомет КБА-117 7,62-мм кулемет КТ-7,62 2 ПТКР «Бар’єр» Переносний ЗРК Можливість постановки мін Бронювання: ходова рубка моторний відсік відсіки зброї Малі броньовані артилерійські катери
      Малий броньований артилерійський катер "Гюрза-М"/ Еспресо.TV

      Ремарка наостанок: на бронекатері у Азовське море на стрільби під носом у росіян вийшов серед екіпажу й командувач ООС Сергій Наєв. Він "мировий дядька", реально військовий на своєму місці. Сучасний український герой, яким варто пишатися, хоча він просто гідно робить свою важку роботу.

      Що трапилось у Керченській протоці?
      25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Публікації Конфлікт в Азовському морі Сергій Наєв Водний транспорт Чорне море
      Джерело: 24 Канал
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