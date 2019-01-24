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      Чому ЄС категорично не може заспокоїтись щодо Росії : пояснення віце-маршалка Сейму Польщі

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      Проблема безпеки Європи є на кордонах України, – віце-маршалок Сейму
      Проблема безпеки Європи є на кордонах України, – віце-маршалок Сейму / Фото з відкритих джерел

      Міжнародна спільнота звикла до поведінки Росії і хотіла б закрити на це очі. Однак Захід не повинен забувати, що проблема європейської безпеки концентрується на кордонах України.

      Про це заявив віце-маршалок Сейму Польщі Ришард Терлецький в кулуарах форуму "Європа-Україна", пише "Укрінформ".

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      Терлецький наголошує, що у Польщі усвідомлюють існуючі загрози і намагаються у них переконати ЄС.

      З цим буває по-різному, адже світ призвичаюється до агресії, окупації й охоче перейшов би до звичайного порядку денного (у взаєминах з Росією – 24 канал). Це нелегко, але упродовж багатьох років ми нагадуємо, що проблема європейської безпеки концентрується на кордонах України,
      – заявив він.

      Віце-маршалок вважає, що проблему агресії Кремля проти України краще розуміють у Центрально-Східній Європі, однак на Заході – гірше. Київ потребує послідовної підтримки у європейському напрямку.

      Терлецький наголосив, що Варшава намагається підтримувати європейський напрямок, який вибрала Україна. При цьому Терлецький назвав хорошими відносини між Україною і Польщею в економічній та військовій сферах.

      24 канал писав, що у Європі наблизились до відповіді на питання агресії Росії  в Україні. Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії. Крім свободи для незаконно ув'язнених громадян, Україна в резолюції також засуджує будівництво Керченського моста, який порушує територіальну цілісність України; обшуки українських судів в Азовському морі.

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Новини Польщі Україна – Росія Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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