Чому ЄС категорично не може заспокоїтись щодо Росії : пояснення віце-маршалка Сейму Польщі

Міжнародна спільнота звикла до поведінки Росії і хотіла б закрити на це очі. Однак Захід не повинен забувати, що проблема європейської безпеки концентрується на кордонах України.

Про це заявив віце-маршалок Сейму Польщі Ришард Терлецький в кулуарах форуму "Європа-Україна", пише "Укрінформ".

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Терлецький наголошує, що у Польщі усвідомлюють існуючі загрози і намагаються у них переконати ЄС.

З цим буває по-різному, адже світ призвичаюється до агресії, окупації й охоче перейшов би до звичайного порядку денного (у взаєминах з Росією – 24 канал). Це нелегко, але упродовж багатьох років ми нагадуємо, що проблема європейської безпеки концентрується на кордонах України,

– заявив він.

Віце-маршалок вважає, що проблему агресії Кремля проти України краще розуміють у Центрально-Східній Європі, однак на Заході – гірше. Київ потребує послідовної підтримки у європейському напрямку.

Терлецький наголосив, що Варшава намагається підтримувати європейський напрямок, який вибрала Україна. При цьому Терлецький назвав хорошими відносини між Україною і Польщею в економічній та військовій сферах.

24 канал писав, що у Європі наблизились до відповіді на питання агресії Росії в Україні. Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії. Крім свободи для незаконно ув'язнених громадян, Україна в резолюції також засуджує будівництво Керченського моста, який порушує територіальну цілісність України; обшуки українських судів в Азовському морі.