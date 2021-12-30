Статистика COVID-19

Добовий показник захворюваності кілька днів поспіль тримається на одному рівні, днем раніше в країні виявили 5 454 інфікованих.

Цієї доби до лікарень госпіталізували 1747 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень хвороби, померли 278 людей. Натомість видужали – 10 369 людей.

Увага В Україні дві області досі залишаються "червоними" за показниками МОЗ

Темпи тестування

29 грудня в Україні зробили 79 560 тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР провели 32 605;
  • методом ІФА – 6 018.
  • експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 40 937.

Від початку пандемії в Україні провели 16 757 339 досліджень методом ПЛР.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 263;
  • Вінницька область – 271;
  • Волинська область – 126;
  • Дніпропетровська область – 185;
  • Донецька область – 350;
  • Житомирська область – 61;
  • Закарпатська область – 214;
  • Запорізька область – 206;
  • Івано-Франківська область – 225;
  • Київська область – 235;
  • Кіровоградська область – 60;
  • Луганська область – 86;
  • Львівська область – 256;
  • Миколаївська область – 140;
  • Одеська область – 339;
  • Полтавська область – 443;
  • Рівненська область – 108;
  • Сумська область – 188;
  • Тернопільська область – 113;
  • Харківська область – 271;
  • Херсонська область – 76;
  • Хмельницька область – 296;
  • Черкаська область – 297;
  • Чернівецька область – 121;
  • Чернігівська область – 0.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

статистика смертей
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу