ДБР опублікувало повну схему "вугільної справи", в якій підозрюють Порошенка й Медведчука

Слідчі оприлюднили схему вугільної справи, у якій фігурують п'ятий президент Петро Порошенко та кум Путіна Віктор Медведчук. У Державному бюро розслідувань стверджують, що підозрювані діяли у змові та сприяли діяльності терористів. У результаті цього енергетика України стала залежною від Росії.

За інформацією ДБР, російське керівництво залучило Медведчука до справи у жовтні 2014 року. Той нібито вирішив домовитись з Порошенком, який як президент мав можливості впливу на вертикалі виконавчої та законодавчої влади.

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У серпні – жовтні 2014 року український уряд вживав заходів, спрямованих на диверсифікацію джерел постачання вугілля. Це могло б забезпечити енергетичну безпеку та незалежність держави. Однак ці зусилля звели нанівець, як кажуть слідчі, учасники схеми.

Роль Медведчука

Російські політики разом з Медведчуком нібито розробили план – створити в умовах опалювального сезону штучний дефіцит вугілля для потреб енергогенерувальних українських підприємств. Для цього Москва обмежила постачання вугілля до України зі своєї території за ще чинними договорами купівлі-продажу. Припинити обмеження мали б лише за умови початку постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Головний комунікатор

Медведчук взяв на себе функцію комунікатора – спілкувався з Росією та бойовиками. Кум Путіна погоджував свої дії із вищим політичним керівництвом Росії та доповідав у Москву кураторам про перебіг подій та хід реалізації плану.

З листопада 2014 року по січень 2015 року Медведчук почав організовувати систему придбання вугілля у підприємств, майно яких перебуває у власності та під контролем терористів з окупованих територій.

У листопаді – грудні 2014 року та січні 2015 року постійно доповідав російським кураторам, акцентуючи на ефективності блокування постачання російського вугілля.

Роль Порошенка

Натомість Порошенко начебто залишив за собою управлінські та кадрові питання, а в разі потреби – адміністративний вплив. Для цього 4 листопада 2014 року президент ініціював засідання РНБО щодо невідкладних заходів сталого проведення опалювального сезону 2014 – 2015 року.

На засіданні Порошенко нібито висловив сумніви щодо якості вугілля, яке завезли з Південно-Африканської Республіки. Генпрокуратурі та МВС політик начебто дав усне доручення перевірити контракт. Також, за словами ДБР, Порошенко наполіг на припиненні контракту з компанією "Steel Mont Trading Ltd" та зупинці відвантажень для потреб ПАТ "Центренерго".

Крім того, Порошенко, мовляв, сприяв призначенню на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

Що зробив Демчишин

Своєю чергою, Демчишин, за інформацією слідчих, теж сприяв реалізації схеми. Важливо, що він скасував усі рішення попередника, які ставили роботу підприємств на окупованих територіях та співпрацю із ними під сумнів.

Висновок слідчих

У ДБР вважають, що, за попередньою змовою, Порошенко, Медведчук та Демчишин сприяли бойовикам, забезпечуючи придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні гроші.

У результаті енергетичну галузь поставили у залежність від Росії та терористів з окупованих територій. Країна-агресорка отримала ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України. Відтак Москва продовжувала вести підривну діяльність проти Києва.

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