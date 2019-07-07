Де бюджетно відпочити в Україні та як відзначали звільнення Краматорська – топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Зеленський розслідуватиме сміттєву блокаду Львова

Під час робочого візиту на Львівщину президент Володимир Зеленський заявив про готовність розслідувати усі факти про підпал Грибовицького полігону та сміттєву блокаду, що тривала понад рік. Одразу після представлення голови Львівської ОДА, яким став Маркіян Мальський, Зеленський підняв питання щодо проблем зі сміттям у Львові. Зокрема, він поцікавився, чи ця проблема є та що з нею робити.

Дивіться відео: Зеленський про сміттєву блокаду

Як святкували звільнення Краматорська від російських бойовиків

П'ята річниця звільнення міста Краматорська від російських бойовиків. 5 липня 2014 року українські захисники звільнили від окупантів ще Слов'янськ та Бахмут. Найбільше ж людей на святкування зібралось у Краматорську.

Дивіться відео: як пройшло святкування звільнення Краматорська

У Дніпрі на гранаті підірвалися діти

На дитмайданчику, розташованому в центрі села Пашена Балка Дніпровського району, пролунав вибух. Постраждали шестеро дітей, їх вік коливається від 4-х до 16-ти років. Двох дітей уже прооперували, ще двох оперують. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.

Дивіться відео: на дитмайданчику у Дніпрі підірвалися діти

Як виявити нітрати в овочах та фруктах

Споживання овочів і фруктів, які зараз продаються скрізь у великій кількості, може закінчитися лікарняним ліжком. Усе – через нітрати. Вони перетворюють апетитні плоди на отруту, особливо – для дітей. Для більшості покупців головний критерій при виборі овочів та фруктів – їхній товарний вигляд. Людей рідко цікавить, де їх вирощували й чи перевіряли на нітрати.

Дивіться відео: як зменшити ризик отруєння фруктами та овочами

Топ-3 найцікавіші місця, де можна відпочити влітку

Сезон відпусток у розпалі. Сьогодні не варто стрімголов шукати гарячий тур до Туреччини, можна уважніше подивитись на карту України, адже поруч із місцями, куди "Укрзалізниця" вас точно довезе є багато недооцінених містечок, де гармонійно, смачно, й до того ж, економно.

Дивіться відео: де бюджетно відпочити влітку