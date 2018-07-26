28 липня – День Володимира: усе найважливіше про це свято

28 липня в Україні відзначають День Володимира, а приурочено цю дату до дня пам’яті великого київського князя. Ця особа неабияк шанується у суспільстві, оскільки саме він, як вважається, хрестив Русь.

Ким був Володимир Великий

У церковній історії його згадують як Володимира Святого, Володимира Хрестителя, а у билинах він є відомим як Володимир Красне Сонечко (вважається, що Володимир після прийняття православ’я змінився та почав творити багато добрих справ). А у давньоруських відомостях письменах князя Володимира називають рівноапостольним, оскільки те, що він хрестив Русь, цілком відповідає апостольському служінню.

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Народився Володимир Великий приблизно у 963 році та був сином київського князя Святослава (сина княгині Ольги) та древлянской княжни Малуші. За деякий час після його забирають у матері, відвозять до Києва, а вихованням майбутнього правителя Русі займаються бабуся, княгиня Ольга, та дядько за м материнською лінією – язичник Добриня.

Відомо, що у 969 році Володимир стає новгородським князем, а у 972-му внаслідок міжусобиць, які почалися, їде на деякий час у скандинавські країни, однак невдовзі повертається, але вже з найманим військом і йде війною на Київ. Відтак, починається боротьба між Володимиром і його братом Ярополком, яка завершується загибеллю останнього. Річ у тім, що в оточенні Ярополка виявляється зрадник, який умовляючи того здатися, приводить до Володимира, У підсумку брат вбиває брата та з цього моменту починається київське князювання Володимира.

У князя Володимира загалом було 12 синів і ще усиновлений син князя Ярополка – Святополк. Усі вони були князями у важливих центрах Русі.

Помер Володимир 15 липня 1015 року в селі Берестовому під Києвом, а поховали його у стлиці в Десятинній церкві за величезної кількості присутніх. Шанувати пам'ять святого Володимира почали вже в XI столітті, однак лише у XIII столітті відбувається загальноцерковна канонізація та зарахування князя до лику святих.

Як відзначають День Володимира в Україні

Зазвичай цього дня вітають усіх Володимирів з іменинами. Також прийнято молитися іконі святого Володимира, яку можна зустріти у будь-якому храмі. Загалом таких ікон існує безліч, а якому з образів молитися, залежить від бажання віруючого.

Образ Володимира шанують здавна шанують як правоохоронці, так і військові. Крім того, моляться перед іконою й люди зі слабким зором або важкохворі, оскільки є вірування, що князь був дуже хворим і практично осліп, але після свого хрещення переміг цю недугу, відтак це вселяє надію на зцілення.

Молотися йому можна як спеціальними молитвами з молитовника, як наприклад:

Моли Бога за мене, святий угоднику Божий Володимирі, яко аз старанно до тебе звертаюся, як нагальному помічникові та молитвиннеку за душу мою

… так і власними словами.

Зазвичай перед іконою святому рівноапостольному князю Володимиру моляться:

– про позбавлення від зовнішніх ворогів,

– про зміцнення у вірі,

– про припинення внутрішніх чвар.

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Свято Володимира у церковному календарі

У перекладі зі слов'янського Ім'я Володимир означає "той, що володіє світом". Є ще один варіант його імені Вальдемар – "славний володар".

Дати іменин або Дня Ангела Володимира (за новим і старим стилем);

1 лютого (25 січня) - священномученик Володимир, митрополит Київський і Галицький (†1918;);

4 червня (22 травня) – мученик Іоанн-Володимир, князь Сербський (†1015);

28 (15) липня – рівноапостольний великий князь Володимир (у святому хрещенні Василь) († 1015;);

29 (16) серпня – мученик ієрей Володимир і його брат Борис († 1931);

17 (4) жовтня – благовірний князь Володимир Ярославович Новгородський († 1052).