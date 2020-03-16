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      Дезінфекція з вертольотів: у соцмережах поширюють фейки про коронавірус

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      У соцмережах поширюють фейки про коронавірус / unsplash.com

      У соцмережах українців закликають 16 березня з 23:00 залишатися вдома. Але це ніяк не пов'язано з карантином. Автор повідомлення стверджує, що нібито вночі Тернопіль дезінфікуватимуть за допомогою вертольотів.

      У фейковому повідомленні мовиться, що вночі з 16 на 17 березня у Тернополі з вертольотів запускатимуть ліки для дезінфекції міста. Неправдивість цього повідомлення підтвердили у фейсбуці Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.

      Важливо Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани

      У міській раді Тернополя також підтвердили, що це фейк і додали, що місті проводять заходи дезінфекції. Зокрема обробляють спеціальними розчинами громадський транспорт, а також збираються щодня дезінфікувати під'їзди та ліфти у багатоповерхових житлових будинках.

      Додамо, що міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що 16 березня відбудеться засідання оперативного штабу, який буде давати рекомендації щодо повного закриття торгових центрів, ринків, спортивних та музичних шкіл та закладів громадського харчування.

      А вже 17 березня на позачерговому засіданні сесії Тернопільської міської ради розглянуть нові обмежувальні заходи у Тернополі. Також на сесії хочуть виділити додаткові гроші на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

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      Карантин в Україні: головне

      • Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.
      • В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі. 

      Обмеження через коронавірус
      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

       
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Здоров'я Ліки Тернопіль Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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