Трагедія сталася ще 6 червня, проте історія набула розголосу пізніше. 16 серпня в мережі оприлюднили відео цієї бійки.

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Бійка тривала недовго

Двоє хлопці на підпитку щось не поділили з чоловіком із сумкою Rocket. Вони вийшли на вулицю та почали з'ясовувати стосунки кулаками. Цей бій тривав лише кілька секунд.

Один із чоловіків після удару в голову впав. Тоді учасники сутички розійшлися. Проте згодом стало відомо, що потерпілий у момент падіння отримав травму, яка була несумісна з життям.

Кур'єра після цього затримали правоохоронці. Журналісти 24 каналу намагаються отримати підтвердження чи спростування цієї інформації в Поліції Дніпра.

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Схожа бійка в столиці

У Києві на Святошині 7 квітня сталася бійка між перехожим та кур'єром Glovo. Кур'єр ударив і буквально відправив у нокаут чоловіка. Вони побилися неподалік від МсDonald's.

Згодом відео цього інциденту оприлюднили у соцмережах. Тому історія швидко набула розголосу.