Інформацію про те, що підполковник СБУ вкоротив собі віку, у мережі повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук. Він також оприлюднив фотографію документа, у якому йдеться про виявлення тіла.

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До керівництва управління СБУ звернулася дружина підполковника

На фото затерте прізвище загиблого, відомо лише, що звали його Микола Володимирович. Також описана хронологія подій.

На телефон начальника ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області полковника Хмари 5 серпня надійшло повідомлення. У ньому була інформація, що дружина підполковника має намір поговорити з начальником свого чоловіка.

Крім того, жінка надіслала повідомлення, зміст якого був схожим на передсмертну записку.

Підполковника СБУ знайшли повішеним

Правоохоронці почали шукати підполковника та виявили його мертвим у лісосмузі. В оприлюдненому екснардепом документі зазначено, що чоловік пішов із життя повісившись.

"При ньому була передсмертна записка, в якій він звинувачує у своїй смерті начальника відділу "Т" та його заступника", – додав Мосійчук.

Редакція 24 каналу зв'язалася з СБУ. Там зазначили, що знають про інцидент. Офіційну позицію відомства обіцяють оприлюднити вже незабаром.

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