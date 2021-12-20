Трагедія трапилась у травні 2020 року. Відповідне повідомлення з'явилось на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

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На Дніпропетровщині за вбивство хлопчика дали довічне

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури суд призначив найвищу міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі чоловіку за вбивство і зґвалтування, а також за вчинення крадіжки,

– розповіли в прокуратурі.

Там пояснили, що довели, що у травні 2020 року раніше судимий чоловік:

"привів 11-річного хлопчика до себе у помешкання – напівзруйновану будівлю на території психіатричної лікарні у Дніпрі, де він проживав після звільнення з тюрми;

будучи п'яним, він задушив підлітка, з яким познайомився незадовго до вбивства".

"Коли хлопчик більше не міг чинити опору, засуджений його зґвалтував, а потім вкрав мобільний телефон", – встановили правоохоронці.

ТСН повідомило, що засудженому 65 років. Того трагічного дня хлопчик розповів бабусі телефоном, що йде територією психіатричної лікарні. Через декілька годин він перестав виходити на зв'язок. Тому бабуся зателефонувала у поліцію. Правоохоронці знайшли тіло дитини у занедбаному приміщенні.

Сам підсудний вину не визнав. Наразі вирок суду ще не набрав законної сили.

Коротко про останні трагічні випадки з дітьми та підлітками

20 грудня через сильний вітер в Австралії загинули 6 дітей. Вони випали з надувного батута, який підняв вітер на 10 метрів угору.

19 грудня на Одещині, а саме в неподалік станції Чубівка, електропотяг збив місцевого 17-річного юнака. Машиніст, помітивши людину, загальмував та подав звуковий сигнал, проте це не допомогло. Відомості про трагедію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення чинних на транспорті правил.

Ще у березні 2021 року на вулиці Зеленій, що у Львові, авто ДСНС наїхало на люк, і той відлетів та поцілив у дитину. На жаль, хлопчик помер. Правоохоронці 17 грудня оголосили комунальникам підозри.

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