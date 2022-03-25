Таку інформацію повідомила пресслужба Дніпро ОВА. З початку 2022 року на Дніпропетровському протезному заводі відновити рух кінцівок допомогли вже 188 пацієнтам, для 452 людей було виготовлено ортопедичне взуття.

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Допомагаємо усім, хто до нас звертається. Дітям та дорослим з інвалідністю, постраждалим воїнам. Наші пацієнти – мешканці Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Харківської областей. Поєднуємо 75-річний досвід із новими технологіями. Сучасні комплектуючі отримуємо з Німеччини, Австрії та інших країн,

– розповів директор Дніпропетровського протезно-ортопедичного підприємства Олексій Штанько.

Дніпропетровський протезний завод спеціалізується на виготовленні протезів рук та ніг, ортезів, що фіксують пошкоджені кінцівки, а також медичних корсетів на грудний, поперековий та крижовий відділ хребта.

За словами директора протезного заводу, при втраті кінцівки важливо якомога швидше проконсультуватися щодо правильного заживлення кукси, аби вона сформувалася без деформацій. Встановлювати протез можна через 3–4 місяці після ампутації.

На території заводу працює також лікарня, в якій пацієнти проходять реабілітацію після встановлення протезів та ортезів.

З питань встановлення протезів можна звертатися за телефонами:

091 340 18 51;

056 720 95 03;

050 450 72 13;

068 462 34 13.

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