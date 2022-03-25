Такую информацию сообщила пресс-служба Днепр ОВА. С начала 2022 года на Днепропетровском протезном заводе восстановить движение конечностей помогли уже 188 пациентам, для 452 человек была изготовлена ортопедическая обувь.
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Помогаем всем, кто к нам обращается. Детям и взрослым с инвалидностью, пострадавшим. Наши пациенты – жители Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской областей. Сочетаем 75-летний опыт с новыми технологиями. Современные комплектующие получаем из Германии, Австрии и других стран,
– рассказал директор Днепропетровского протезно-ортопедического предприятия Алексей Штанько.
Днепропетровский протезный завод специализируется на изготовлении протезов рук и ног, ортезов, фиксирующих поврежденные конечности, а также медицинских корсетов на грудной, поясничный и крестцовый отдел позвоночника.
По словам директора протезного завода, при потере конечности важно как можно скорее проконсультироваться по поводу правильного заживления культи, чтобы она сформировалась без деформаций. Устанавливать протез можно через 3-4 месяца после ампутации.
На территории завода работает также больница, где пациенты проходят реабилитацию после установки протезов и ортезов.
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