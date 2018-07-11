ТОП-10 корисних додатків для подорожі

Літо – найпопулярніший період для подорожей. А щоб все пройшло гладко – не забудьте свій смартфон, який допоможе вам під час відпустки. Нижче ви знайдете 10 додатків для подорожей.

Free walking tours

Додаток для подорожі Freetour

Хочете дізнатись багато цікавого про місто, але вирішили зекономити на екскурсії? Встановіть цей додаток і підшукайте собі гіда серед місцевих жителів. Люди, які люблять свій рідний регіон, можуть провести вам безкоштовну екскурсію та розповісти багато цікавого. До речі, часто місцеві знають набагато більше справді цікавих місцин про які професійні екскурсоводи і не чули.

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Крім того, у багатьох великих міст є схожі додатки, ви їх можете знайти запитом free walking tours + (назва міста).

Rick Steves Audio Europe

Додаток з аудіоекскурсіями Rick Steves Audio Europe

Установивши цей додаток ви перетворите свій смартфон на гіда – він проведе вам аудіоекскурсію багатьох з європейських міст. У додатку також є офлайн карта з умовними позначеннями і маршрутом. Крім того, до кожної екскурсії прикріплена текстова розшифровка. Екскурсії доступні англійською та російською мовами.

PocketGuide Audio Travel Guide

Додаток PocketGuide Audio Travel Guide, що може замінити гіда

Цей додаток схожий до Rick Steves Audio Europe. У ньому зібрана інформація про пам'ятки і аудіоекскурсії із 150 найпопулярніших міст світу. Усі аудіоекскурсії працюють в режимі офлайн. PocketGuide може порекомендувати місце, щоб смачно перекусити. Екскурсії доступні англійською, російською та місцевою мовами. Щоправда, тут послуги платні – одна офлайн екскурсія обійдеться у 5 євро (155 гривень).

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Foursquare

Додаток Foursquare, що покаже найкращі місця

Цей додаток допоможе вам знайти найкращі місця, де можна відпочити та смачно поїсти.

Yelp

Додаток для пошуку ресторанів і кафе

Цей додаток схожий за функціями до Foursquare, але він більше спеціалізується на ресторанах та кафе.

Couchsurfing

Couchsurfing – додаток для пошуку безкоштовного житла

Це популярний сервіс для пошуку безкоштовного житла. Тут треба зареєструватись, заповнити анкету і знайти безкоштовне помешкання. Щоправда, туристам ставлять оцінки, які впливають на рейтинг, тож саме від рейтингу залежить – запросять вас у помешкання чи ні.

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XE

Додаток XE конвертує валюту

Застосунок дуже знадобиться, якщо ви подорожуєте закордоном. Він виконує швидку конвеєризацію валюти. Єдине, що варто пам’ятати – його треба регулярно оновлювати, щоб курс відображався з максимальною точністю.

TripIt

Додаток-органайзер подорожі

Це такий собі тревел-органайзер, який збереже усю інформацію про подорож. Тут можна зберегти електронні квитки, бронювання готелю чи хостела тощо. Для цього треба надіслати інформацію на поштову скриньку [email protected], або просто надіслати квитки на свій же e-mail.

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Перша допомога – МФЧХ ЧП

Додаток, що може врятувати ваше життя

Навіть маючи страхівку ми рекомендуємо скористатись цим застосунком. Він містить покрокові поради про надання першої домедичної допомоги, тож буквально може врятувати життя. Також у додатку є номери екстрених служб. Працює застосунок і в режимі офлайн.

Where is Public Toilet

Додаток, що допоможе у незручній ситуації

Тема громадського туалету, звісно, пікантна, однак стосується кожного. Тож замість того, щоб розпитувати про вбиральню місцевих, – краще встановити цей застосунок. Він зібрав інформацію про 280 тисяч громадських туалетів, і з кожним днем перелік доповнюється новими локаціями.

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