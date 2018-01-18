Доньці вбитої Ноздровської погрожують у соціальних мережах
У четвер, 18 січня, донька убитої юристки Ірини Ноздровської Анастасія Ноздровська заявила, що їй погрожують у соціальних мережах.
Про це повідомляє УНІАН.
Зазначимо, що 18 січня Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської – Юрія Россошанського.
"Мені постійно пишуть у коментарі, в особисті повідомлення, що "ти хочеш до матусі?", "тобі, собаці, сказали, як поводитись, що потрібно говорити, а ти каламутиш воду", – зазначила донька Ноздровської.
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Такого роду погрози мені лунають постійно від різних людей. А коли я заходжу на сторінки цих людей, то виявляється, що це звичайні фейки. Тобто сторінки навмисно створюються, щоб ось так залякувати мене,
– додала Анастасія.
За словами дівчини, вона заявила про погрози до правоохоронних органів.
18 січня Апеляційний суд Київщини залишив під вартою до 8 березня підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрія Россошанського.
Нагадаємо, 1 січня на Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. 9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської.