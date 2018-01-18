Доньці вбитої Ноздровської погрожують у соціальних мережах

У четвер, 18 січня, донька убитої юристки Ірини Ноздровської Анастасія Ноздровська заявила, що їй погрожують у соціальних мережах.

Про це повідомляє УНІАН.

Зазначимо, що 18 січня Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської – Юрія Россошанського.

"Мені постійно пишуть у коментарі, в особисті повідомлення, що "ти хочеш до матусі?", "тобі, собаці, сказали, як поводитись, що потрібно говорити, а ти каламутиш воду", – зазначила донька Ноздровської.

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Такого роду погрози мені лунають постійно від різних людей. А коли я заходжу на сторінки цих людей, то виявляється, що це звичайні фейки. Тобто сторінки навмисно створюються, щоб ось так залякувати мене,

– додала Анастасія.

За словами дівчини, вона заявила про погрози до правоохоронних органів.

18 січня Апеляційний суд Київщини залишив під вартою до 8 березня підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрія Россошанського.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. 9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської.