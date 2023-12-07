Збільшення виробництва зброї: Білий дім оголосив про зміцнення співпраці США та України

У День Збройних Сил України американський уряд провів перший день конференції оборонно-промислових індустрій у Вашингтоні. Білий дім оголосив про зміцнення співпраці між Сполученими Штатами та Україною у виробництві зброї.

США та Україна підписали угоду стосовно спільного виробництва та обміну технічними даними. Це сприятиме виконанню нагальних потреб ЗСУ.

Дивіться також Яка техніка буде передана в черговому транші США для України

Нові заходи щодо підтримки України

Мовиться про ремонтно-технічне забезпечення та виробництво критичних боєприпасів, а також виробництво систем ППО. У Білому домі вважають, що це сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод, а також посилить співпрацю між США та Україною.

Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи, щоб зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу проти російської агресії,

– йдеться в повідомленні.

Уряди США та України прагнуть розвивати українську оборону. Це сприятиме самостійному забезпеченню та довгостроковому захисту. Такі дії позитивно вплинуть на економічний успіх України.

Зокрема Пентагон надав Києву технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM. Вони націлені на модернізацію систем протиповітряної оборони, що є в України.

Що відомо про допомогу США Україні