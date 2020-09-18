Страшна аварія в Запоріжжі: в авто живцем згоріли троє студентів – відео
У Запоріжжі на Набережній біля парку Перемоги 17 вересня сталася ДТП зі смертельними наслідками. Авто BMW з шістьома людьми усередині на шаленій швидкості врізалося в опору білборда і спалахнуло.
Смертельна аварія у Запоріжжі сталася 17 вересня приблизно о 8 години вечора. Розповіли про неї у виданні zp.vgorode.ua та в телеграм-канал its_zp.
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Що відомо про ДТП у Запоріжжі на Набережній 17 вересня
- За попередньою інформацією, BMW на шаленій швидкості злетів із дороги та врізався в опору білборда.
- Автомобіль миттєво спалахнув разом із людьми всередині.
- Водії інших авто, шо їхали поруч, зупинялися й намагалися допомогти.
- Вони витягували з палаючого автомобіля людей і намагалися загасити полум'я автовогнегасниками.
- Пожежники та "швидка" приїхали оперативно, але врятувати усіх, хто був у BMW, не вдалося.
Що відомо про людей, які були у згорілому автомобілі
- У соцмережах пишуть, що в згорілому авто їхали шестеро студентів.
- Це начебто були іноземці, які навчалися у Запорізькому державному медичному університеті.
- Троє з них, котрі під час руху були на задніх сидіннях, загинули на місці – згоріли.
- Двох врятувати вдалося – водія і пасажирку з передніх сидінь встигли витягнути свідки аварії.
- Доля ще одного пасажира авто наразі невідома.
Моторошна аварія у Запоріжжі на Набережній: відео
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