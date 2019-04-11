Порошенко чи Зеленський: що обіцяють кандидати в економіці

21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів. Всі очікують дебатів, щоб краще зрозуміти, які кроки буде втілювати в життя кожен з кандидатів. Про економічні обіцянки Петра Порошенка та Володимира Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу.

Петро Порошенко

Як і більшість кандидатів в президенти ще з часів Кучми чинний президент обіцяє нам боротьбу з бідністю та економічне зростання.

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Якщо оберемо його, то нарешті перейдемо від глибокої кризи й боротьби за виживання до сталого розвитку. Перелік власних обіцянок Петро Олексійович назвав "прорив та якісні зміни в економіці".



Петро Порошенко

Як він збирається робити зміни? Певні сектори економіки мають стати точками прориву, які підштовхнуть всю країну вперед. З'являться додаткові кошти та життя людей покращиться.

Упродовж наступних п'яти років Україна має стати:

• лідером аграрного сектору в Європі;

• одним із п'яти нових глобальних лідерів ІТ-сектору;

• регіональним лідером індустріального розвитку;

• транспортним хабом Східної Європи;

• однією з десяти найбільш відвідуваних туристами країн Європи.

Порошенко обіцяє, що ці точки прориву забезпечать нам мільярди доларів інвестицій, сотні тисяч робочих місць, поштовх розвитку для десятків тисяч малих підприємств і, як наслідок, зниження робочої еміграції.

Аграрний сектор

Чисельність населення світу зростає, то ж його треба годувати, і ми тут як тут. В програмі Петра Олексійовича є акцент на перероблені, щоб не сировину експортувати, а готову продукцію. Але немає акценту на інструменті реалізації цієї доброї ідеї.

До прикладу, є в нас великі аграрні холдинги, які експортують продукцію, а мільярдні дотації отримують від держави. То що, тепер дотації всім фермерам дадуть? Малоймовірно. Краще б для них державні банки програми доступних кредитів запровадили.

Ринок землі не планується. То може хоча б припинити незаконні тіньові схеми з землею, адже для президента не секрет, що землею торгують попри мораторій.

Рейдерство

А ще цікаво, а що ж робити з рейдерством? Останні два роки аграрії проживають катастрофічні наслідки краху правоохоронної системи. Навіть термін з'явився – "агрорейдерство".



Рейдерство в Україні

Чорні нотаріуси переписують компанії на підставних осіб, люди зі зброєю крадуть урожай, на жаль, кількість таких випадків зростає. В програмі про агрорейдерство ні слова, є лише скромне словосполучення про "захист права власності".

Тиск на бізнес

Про "силовий тиск на бізнес" теж чомусь нічого немає. Може президент вірить, що його вже не існує? На його ж бізнес не тиснуть. Немає нічого про безчинства СБУ на митниці, яка там працює в поті чола, а тіньові схеми чомусь досі є.

Антиофшорне законодавство

Немає нічого про антиофшорне законодавство, а в рік з України виводять 10 мільярдів доларів. Добре, що в нас хоч заробітчани є, вони щороку таку ж суму в країну заводять, хоч баланс не страждає.

ІТ-галузь

А стосовно прориву України в ІТ-галузі, чомусь програма Порошенка мовчить, а як ми станемо одним із п’яти нових глобальних лідерів ІТ-сектору? Що раптом станеться з Фінляндією, Сінгапуром, Швецією, Нідерландами чи Норвегією? Як ми їх обженемо?

Податок на виведений капітал

Порошенко нам обіцяє запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток. Цього давно чекає бізнес. Такий крок справді приведе в країну додаткових 100 мільярдів гривень щороку, та й ВВП буде додатково зростати на 1%.

Але Петре Олексійовичу, про податок на виведений капітал ви говорите з 2017 року. Саме тоді ви пообіцяли бізнесу зміни. І з трибуни у Верховній Раді обіцяли. А внесли законопроект у Раду у 2018 році – за два тижні до закінчення сесії. І законопроект так і не розглянули, хоча у вас в парламенті є більшість.

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А найгірше – вкінці 2018 року ви підписали меморандум з МВФ, яким зробили неможливим виконання власної обіцянки. Як після такого вірити цій програмі.

В цілому програму Порошенка можна назвати стримано реалістичною, бо за великим рахунком ніяких проривів в ній немає. Або ж відсутність конкретики не дає нам зрозуміти, як саме він досягне поставленої мети.

Володимир Зеленський

Головний акцент у програмі – заможний українець. Економіку зорієнтуємо на потреби громадянина, українця забезпечимо, а значить і держава буде заможною. Бо найбільша країна Європи не може бути найбіднішою.



Володимир Зеленський

Як і багато інших кандидатів Володимир включив у свою програму податок на виведений капітал. Тема розкручена – треба бути прогресивним, обіцяти бізнесу розвиток.

Нульова декларація

А ще бізнесменам Володимир обіцяє нульову декларацію – за 5% в державну казну всім все пробачать. За отримані гроші зменшать тарифи для малозабезпечених. Цікавий хід.

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Це схоже на те, як за гроші з митного оформлення єврономерів пенсіонерам по дві тисячі виплатили. От тільки незрозуміло, скільки корупціонерів легалізують свої статки через таку схему. Ба більше, коли немає відповідальності за незаконне збагачення.

Першочергові завдання розвитку економіки в Зеленського:

• детінізація;

• свобода конкуренції;

• розвиток внутрішнього виробництва;

• довгострокове недороге кредитування;

• прозорий ринок землі.

Безумовно, ці добрі речі потрібні для економіки, але яким чином Володимир Олександрович збирається їх реалізовувати – незрозуміло. Програма про це мовчить.

Шоумен хоче бути гарантом кожному великому інвестору. Як він це виконуватиме – теж незрозуміло.

Економічний паспорт українця

Також є у Зеленського ноу-хау – економічний паспорт українця. Кожен матиме право накопичувати на власному рахунку частину від реалізації державою природних благ – надра чи землі, тощо.

Українець повинен стати основним акціонером України. І знову незрозуміло, як це буде реалізовуватись. Чи всі надра? Чи тільки ті, які ще не розробляються приватними інвесторами? Які саме землі?

Але сама ідея – гідно звучить. Гарне формулювання – "кожен громадянин – акціонер України". Пора б вже, а то чомусь найбільші акціонери України останні десятиліття – олігархи.

"Приватбанк" та "Укрнафта"

Володимира Зеленського через низку чинників пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. А щоб спростувати ці чутки Зеленський мав би дати суспільству чітку відповідь по двох важливих питаннях – "Приватбанк" та "Укрнафта".



Ігор Коломойський

На націоналізацію банку з держбюджету було виділено 155 мільярдів гривень. І зараз Коломойський судиться з Україною, хоче або повернути "Приват", або компенсацію за це.

У чому суть "справи "Приватбанку"?18 грудня 2016 року уряд України націоналізував "Приватбанк".



У 2018 році НБУ подав судовий позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань за наданим у 2016 році особовим поручительством по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками.



Однак всі спроби НБУ врегулювати питання погашення Коломойським заборгованості за кредитами виявилися безуспішними. 18 грудня 2018 року центробанк подав у першу інстанцію суду Республіки й кантону Женеви позов проти Коломойського на загальну суму 6,64 мільярда гривень.

Ще є "Укрнафта". Парламент вніс зміни в закон про акціонерні товариства, щоб держава могла призначити свій менеджмент. І зараз компанія приносить прибуток.

Чи не зміниться ситуація у випадку виграшу Зеленського? Наразі невідомо. То ж основні питання економіки в програмі Зеленського наразі не роз'яснені, не зрозуміло, як він досягне заявлених цілей.

У висновку ми маємо не зовсім конкретні економічні програми кандидатів на посаду президента. Ніби й добрі речі обіцяють, але як будуть впроваджувати – невідомо.

Що ж робити нам? Адже за великим рахунком, від того, хто стане президентом залежить і наша безпека, і курс, яким піде країна наступні п’ять років і кількість грошей в наших кишенях.



Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Якщо дебати відбудуться, є шанс отримати відповіді на ключові питання. Але мушу констатувати, що наразі програми – це скоріш маркетингові інструменти, а не чіткий план дій, по якому люди можуть обирати президента.