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      Екс-коханка Леонардо Ді Капріо знялася повністю оголеною для глянцю: фото 18+

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      Тоні Гаррн
      Тоні Гаррн / GettyImages

      26-річна колишня дівчина актора Леонардо Ді Капріо, німецька супермодель Тоні Гаррн знялася у відвертому образі для мексиканського глянцевого журналу GQ.

      Нові світлини Тоні опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      У новій фотосесії супермодель позує в об'єктиві американського фотографа Меттью Брукса. На знімках Тоні Гаррн повністю оголена, прикриваючи груди руками. Натуральну красу дівчини підкреслює легкий нюдовий макіяж і розпущене волосся. 

      Згодом зірка повідомила про отриману нагороду від журналу GQ Mexico, зазначивши, що ніколи раніше не думала, що одного разу отримає щось подібне у житті.

      Тоні Гаррн
      Тоні Гаррн для GQ Mexico

      Тоні Гаррн
      Тоні Гаррн для GQ Mexico

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений TONI GARRN (@tonigarrn)

       

      До слова, про стосунки Тоні і Леонардо стало відомо у травні 2013 року. Однак для Ді Капріо вони не були надто серйозними, адже актор жодного разу не з'явився на червоній доріжці з дівчиною. Наступного року західні ЗМІ повідомили про їхній розрив.


      Леонардо Ді Капріо і Тоні Гаррн

      Теги: LifeStyle Мода Леонардо Ді Капріо
      Джерело: 24 канал
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