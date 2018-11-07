Екс-коханка Леонардо Ді Капріо знялася повністю оголеною для глянцю: фото 18+
26-річна колишня дівчина актора Леонардо Ді Капріо, німецька супермодель Тоні Гаррн знялася у відвертому образі для мексиканського глянцевого журналу GQ.
Нові світлини Тоні опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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У новій фотосесії супермодель позує в об'єктиві американського фотографа Меттью Брукса. На знімках Тоні Гаррн повністю оголена, прикриваючи груди руками. Натуральну красу дівчини підкреслює легкий нюдовий макіяж і розпущене волосся.
Згодом зірка повідомила про отриману нагороду від журналу GQ Mexico, зазначивши, що ніколи раніше не думала, що одного разу отримає щось подібне у житті.
Тоні Гаррн для GQ Mexico
Тоні Гаррн для GQ Mexico
До слова, про стосунки Тоні і Леонардо стало відомо у травні 2013 року. Однак для Ді Капріо вони не були надто серйозними, адже актор жодного разу не з'явився на червоній доріжці з дівчиною. Наступного року західні ЗМІ повідомили про їхній розрив.
Леонардо Ді Капріо і Тоні Гаррн