Артистка проводить вікенд у будиночку за містом. Вона встигла зустріти світанок і похизуватися підтягнутим тілом. SLAVIA розклала простирадло просто на терасі й позасмагала без верху купальника.

До теми Ексдружина Дзідзьо показала пікантні вигини в яскравому бікіні: гаряче фото

Зірка залишилась у самих стрінгах яскраво-жовтого кольору, а бюстгальтер зняла. Вона засмагала топлес, але не засвітила оголені груди, обравши вдалу позу для фото. Натомість SLAVIA показала стрункі ніжки й пружні сідниці.

Вона зібрала волосся у високий пучок і зав'язала різнобарвну хустинку. Оскільки ексдружина Дзідзьо позувала без косметики, то одягла масивні сонцезахисні окуляри.

Літо – це коли хочеться ніжитися на сонечку,

– підписала співачка.

SLAVIA топлес / Фото з інстаграму ексдружини Дзідзьо

Вона додала, що любить відпочивати на природі, не відволікаючись на книжки чи телефон. SLAVIA надихається мальовничими пейзажами й пише вірші до майбутніх пісень.

"Люблю місця, де зливаєшся з природою тілом і душею. Де немає сторонніх поглядів, де не треба фарбуватися, думати, що одягнути, де не потрібно рівно тримати спинку, робити сексуальну ходу і демонструвати бренди та інтелект", – поділилась ексдружина Дзідзьо.