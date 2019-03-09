Експерт розповів, як ЄС допомагає Росії втілити плани щодо України завдяки "Північному потоку-2"

Євросоюз легалізує російську агресію в Україні заднім числом, коли підтримує будівництво газопроводу"Північний потік-2". Проект може потенційно допомогти озброїтись російській армії.

Важливо усвідомлювати загрози, які супроводжують появу "Північного потоку-2", розповів старший науковий співробітник Atlantic Council Стівен Бланк.

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Газопровід, що оминає Україну, свідчить про потенційну корупцію німецьких політиків. Окрім того, "Північний потік-2" також субсидує російські державні витрати, а заодно мимоволі допомагає руйнувати "Нафтогаз".

Ці витрати можуть перерости у переозброєння російської армії, загрожують суверенітету та цілісності членів ЄС і НАТО,

– наголошує Бланк.

Він зазначив, що інвестори проекту підіграють нехтування міжнародним законодавством попри зв’язки з ЄС. Так, надходження від енергоресурсів фінансують підривну діяльність Москви в європейських урядах.

"Надходження від енергоресурсів також є найбільшим джерелом фінансування, що йде з Москви до балканських політичних операторів, щоб подолати, корумпувати або навіть скинути тамтешню владу", – вважає експерт.

Зазначимо, комітет постійних представників держав ЄС затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. Тепер за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.





Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.