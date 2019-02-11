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      Експерти оцінили втрати Венесуели від санкцій під час правління Мадуро

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      З часу приходу Ніколаса Мадуро до влади у Венесуелі у 2013 році до кінця 2017 року, економіка країни втратила понад 350 мільярдів доларів.

      Така оцінка подається у звіті Стратегічного латиноамериканського центру з геополітики.

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      На думку експертів через міжнародні обмеження на рух капіталу країна втрачала по 19 мільярдів доларів на рік, через завищену вартість запозичень у зв'язку з санкціями – близько 3,3 мільярда доларів на рік.

      Якби ці гроші прийшли в економіку країни, за п'ять років Венесуела спродукувала б товарів і послуг на 260 – 350 мільярдів доларів більше, що у перерахунку на душу населення склало б 12 200 – 13 400 доларів. Водночас ВВП країни впав би всього на 1,1 – 1,6 відсотка на рік. Як показала модель, відсутність зовнішніх інвестицій, навпаки, добре узгоджується зі спостережуваною втратою 60 відсотків ВВП.

      Запуск сировинної економіки Венесуели у поточному стані неможливий без зовнішньої фінансової допомоги.

      Якби уряд Мадуро отримав таке ж міжнародне фінансування, як уряд президента Аргентини Маурісіо Макрі у перші три роки його терміну, зростання ВВП Венесуели перевершив би показники Аргентини,
      – підсумували експерти.

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

      Що відбувається у Венесуелі?

      blog_ava
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      сьогодні
      968
      Теги: Венесуела Аргентина Латинська Америка
      Джерело: 24 Канал
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